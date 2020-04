R: "Me gustaría que el rugby no fuera más dominado por el físico. Es un deporte para todas las alturas y todas las formas. Me gustaría ver más experimentación en las reglas para hacer evaluar el juego. Me gustaría por ejemplo reflexionar sobre los suplentes. Actualmente juegan tras una hora, sobre todo en primera línea, y el juego se convierte en más previsible. Y me gustaría cambiarlo. En tu segundo mandato puedes ser más eficaz que en el primero. Al principio intentas contentar a todo el mundo. En el segundo puedes ser más valiente, más visionario y marcar la diferencia. Quiero hacer el rugby más accesible".