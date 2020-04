(Bloomberg) -- Los argentinos están acudiendo en masa al mercado negro para comprar dólares, a medida que las tasas de interés real se hunden por debajo de cero y crecen los temores de otro caótico incumplimiento de deuda soberana.

El peso se debilitó el jueves a un récord de 118 pesos por dólar en casas de cambio informales conocidas como “cuevas”, en comparación con 107 el día anterior, según personas con conocimiento directo del asunto. Eso es incluso más alto que la tasa del contado con liquidación, otra tasa paralela derivada de comprar valores localmente y venderlos en el extranjero.

Los argentinos están retirando sus depósitos en pesos, a medida que el banco central baja las tasas en un intento por revivir los préstamos a las compañías afectadas por la cuarentena y la recesión del coronavirus. El banco tiene tasas de depósito a plazo fijo de 26,6% en medio de una inflación anual del 48%. Además, el crecimiento de los precios podría acelerarse aún más por la preocupación de que las autoridades impriman dinero para financiar el gasto social.

“Es la tormenta perfecta,” dice Federico Furiase, director de la consultora Eco Go. “Existe la combinación de la expectativa de una fuerte emisión monetaria del banco central, la caída de las tasas de interés en pesos y el ruido que rodea las negociaciones de deuda”.

Los ciudadanos desconfían de las conversaciones para reestructurar más de US$65.000 millones en bonos soberanos en el extranjero después de que los inversores rechazaran la propuesta de Argentina y el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijera que el gobierno no mejoraría la oferta.

