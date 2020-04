(Bloomberg) -- Apple Inc. planea comenzar a vender computadoras Mac con sus propios procesadores centrales para el próximo año, basándose en diseños que ayudaron a popularizar el iPhone y el iPad, según personas familiarizadas con el asunto.

El gigante tecnológico, con sede en Cupertino, California, está trabajando en tres de sus propios procesadores Mac, conocidos como ‘sistemas en un chip’, basados en el A14 que llevará el próximo iPhone. El primero de estos será mucho más rápido que los procesadores en el iPhone y iPad, dijeron las personas.

Apple se está preparando para lanzar al menos un Mac con su propio chip el próximo año, según las personas. Pero la iniciativa para desarrollar múltiples chips, cuyo nombre de código es Kalamata, sugiere que la compañía transferirá una mayor parte de su línea de Mac de su proveedor actual, Intel Corp.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., socio de Apple para procesadores de iPhone y iPad, fabricará los nuevos chips de Mac, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad ya que son planes de productos privados. Los componentes se basarán en una técnica de producción de 5 nanómetros, el mismo tamaño que Apple usará en los próximos iPhones y iPad Pros, dijo una de las personas. Un portavoz de Apple declinó hacer comentarios, al igual que los portavoces de Intel y TSMC.

Apple está diseñando más chips propios para hacerse con un mayor control sobre el rendimiento de sus dispositivos y diferenciarlos de sus rivales. Integrar la misma tecnología subyacente en los Mac, iPhone y iPad debería facilitar la unificación de Apple de su ecosistema de aplicaciones y la actualización de sus computadoras con más frecuencia. La medida también reduciría la dependencia de Intel, que ha tenido dificultades para mantener los aumentos anuales en el rendimiento que ofrecía en el pasado.

Los chips de dispositivos móviles actuales de Apple tienen múltiples unidades de procesamiento, o núcleos, que manejan diferentes tipos de tareas. El nuevo iPad Pro tiene cuatro núcleos para tareas de rendimiento intensivo y otros cuatro para operaciones de baja potencia a fin de preservar la vida útil de la batería.

Los primeros procesadores Mac tendrán ocho núcleos de alto rendimiento, con nombre de código Firestorm, y al menos cuatro núcleos energéticamente eficientes, conocidos internamente como Icestorm. Apple está explorando procesadores Mac con más de 12 núcleos en el futuro, dijeron las personas.

Al igual que Qualcomm Inc. y el resto de la industria de semiconductores móviles, Apple diseña los chips para teléfonos inteligentes con tecnología de Arm Inc., propiedad de SoftBank Group Corp. Estos componentes a menudo usan menos energía que los dispositivos de Intel. Pero en los últimos años, los clientes de Arm han intentado hacer procesadores que también sean más potentes.

El alejamiento de Intel es complejo y requiere una estrecha colaboración entre el software, el hardware y los equipos de suministro de componentes de Apple. Dadas las actuales medidas de teletrabajo y los trastornos en la cadena de suministro de la compañía con sede en Asia por el coronavirus, el cambio podría retrasarse, dijeron las personas.

Nota Original:Apple Aims to Sell Macs With Its Own Chips Starting in 2021

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.