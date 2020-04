(Bloomberg) -- El Gobierno de Perú amplió un programa de entrega de efectivo para cubrir las tres cuartas partes de todos los hogares luego de extender las medidas de contención para contener la propagación del coronavirus.

El presidente, Martín Vizcarra, dijo que el Gobierno gastará 5.200 millones de soles (US$1.500 millones) en pagos en efectivo a 6,8 millones de hogares, y cada uno recibirá 760 soles.

La ayuda está diseñada para apoyar a más familias a hacer frente a una cuarentena nacional que está en su sexta semana y que el Gobierno extendió el jueves por dos semanas más hasta el 10 de mayo. El virus ha cobrado la vida de 572 personas en el país e infectado a más de 20.000, la cifra más alta en Suramérica después de Brasil.

El Gobierno ya había realizado pagos parciales a aproximadamente 3,5 millones de familias de bajos ingresos en áreas urbanas y la semana pasada aprobó un pago a cerca de un millón de personas que viven en áreas rurales.

