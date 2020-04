(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump dijo que ordenó a la Armada de Estados Unidos destruir cualquier barco armado iraní que acose a embarcaciones estadounidenses en el mar.

Trump lanzó la advertencia de “derribar y destruir” los barcos en un tuit enviado desde su iPhone el miércoles por la mañana. El líder dio la orden después de que, la semana pasada, 11 embarcaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán rodearan a barcos estadounidenses a muy corta distancia.

Los comentarios de Trump marcan otro recrudecimiento de las tensiones entre EE.UU. y Teherán. Un funcionario de defensa iraní respondió diciendo que EE.UU. debería retirar sus fuerzas del Medio Oriente.

“Los estadounidenses deberían hacer todo lo posible por salvar a sus fuerzas contagiadas de coronavirus en lugar de intimidar a otros”, dijo Abolfazl Shekarchi, portavoz de las fuerzas armadas de Irán, según la agencia semioficial de noticias Iranian Students News.

Durante la administración Obama, miembros de la Guardia Revolucionaria iraní a bordo de pequeñas lanchas rápidas acosaron a barcos estadounidenses, pero los enfrentamientos generalmente concluían con advertencias de los estadounidenses para que retrocedieran. En 2017, un buque destructor de la Armada de EE.UU. disparó tiros de advertencia a cuatro naves de ataque iraníes en el estrecho de Ormuz.

En comentarios divulgados el miércoles, autoridades del Pentágono respaldaron el enfoque más drástico de Trump.

“Me gustó que el presidente advirtiera a un adversario”, dijo a la prensa el general John Hyten, vicepresidente del Estado Mayor Conjunto. Dijo que EE.UU. está listo para usar “fuerza letal” si es apropiado.

