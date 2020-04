(Bloomberg) -- El Senado de Estados Unidos aprobó este martes 484 mil millones de dólares que serán destinados para reforzar un programa de ayuda para pequeñas empresas que han sido afectadas por el coronavirus, además de que con este monto también se pagarán las pruebas para detectar el virus y ayudar a los hospitales inundados por pacientes enfermos.

La legislación, que la Cámara de Representantes podría adoptar este jueves, incluye 320 mil millones de dólares para el Programa de Protección de Cheques de Pago diseñado para ayudar a las pequeñas empresas en dificultades a mantener a sus trabajadores en la nómina. El programa ya ha comprometido todos los 350 mil millones asignados cuando se creó hace solo unas semanas.

El Programa de Protección de Cheques de Pago "ya está ayudando a millones de empleados de pequeñas empresas a recibir cheques de pago", dijo el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, en un comunicado antes de la votación.

El presidente Donald Trump dijo que firmaría la legislación y que esta pasará a la próxima ronda de estímulo para una economía que se ha detenido.

Nota Original:Senate Passes $484 Billion Interim Economic Stimulus Package

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.