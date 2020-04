(Bloomberg) -- Tras décadas de amargas peleas, en los últimos años los ambientalistas parecían estar ganando la guerra contra el plástico de un solo uso, logrando que ciudades de todo el mundo lo prohibieran o aplicaran impuestos. Luego llegó el coronavirus, lo que generó temores de que los productos reutilizables pudieran provocar infecciones. El impacto ha sido rápido. Desde Maine hasta Hawái, las prohibiciones de bolsas de plástico han sido suspendidas o pospuestas. En San Francisco, las bolsas de compras reutilizables, que alguna vez fueron tótems del vibrante compromiso de la ciudad con la sostenibilidad, sencillamente han sido prohibidas.Estas reversiones han generado una profunda preocupación entre activistas. Algunos temen que las prohibiciones nunca serán restablecidas; otros que los productos reutilizables puedan ser calificados permanentemente como “inseguros”. La buena noticia es que los activistas no son los únicos que exigen empaques y envases más sostenibles por estos días. También lo hacen consumidores, y algunas de las corporaciones más grandes del mundo están prestando atención.Las campañas contra el plástico de consumo datan aproximadamente del descubrimiento del gran parche de basura del Pacífico en 1988. El movimiento ambientalista pronto se galvanizó, y los plásticos de un solo uso, especialmente las bolsas y pajitas, se convirtieron en un foco de activismo global. Gran parte de esto fue mal dirigido. Según la Agencia de Protección Ambiental, las bolsas y envolturas de plástico representan solo cerca de 0,3% de todos los desechos generados por hogares y empresas en 2010. En comparación, los envases y embalajes representan aproximadamente 30%.No obstante, la proliferación del plástico en oceános ha preocupado a los consumidores mucho más allá de San Francisco. El año pasado, una encuesta a 6.000 personas en 11 países halló que 77% consideraba que los plásticos eran el “material de embalaje menos amigable con el medio ambiente”. Quizás, como era de esperar, 72% dijo que compra productos más ecológicos que hace cinco años, y 83% consideró que era importante que las empresas diseñaran productos que se puedan reutilizar o reciclar.Estas percepciones no han pasado desapercibidas para las marcas de consumo. Durante la última década, algunos de los más grandes han adoptado ambiciosas agendas de sostenibilidad. En 2017, Apple Inc. lanzó una agresiva estrategia para adoptar papel y cartón sostenibles, lo que resultó en una reducción de 30% en el uso de plástico en los empaques del iPhone 7. Al año siguiente, casi 300 organizaciones globales, incluidas compañías como Nestlé SA, Mondelez International Inc. y Colgate-Palmolive Co., se comprometieron a eliminar por completo los envases de plástico innecesarios.Puede que algunos de esos compromisos no resulten en mucho, pero la tendencia más amplia es inequívoca. Por ejemplo, en mayo pasado, 5.000 hogares estadounidenses obtuvieron acceso a un sitio de comercio electrónico sin desperdicios llamado Loop. Ofrece productos de marca empaquetados en envases de vidrio y metal diseñados a medida, que la compañía entregará en la puerta de su casa en bolsas reutilizables. Una vez que haya terminado de consumirlos, Loop recolectará todos los envases para lavarlos y rellenarlos. Tom Szaky, director ejecutivo de TerraCycle, la compañía detrás del sitio, me dijo que la experiencia no es tan diferente a tirar algo a la basura; no requiere casi nada del consumidor.Loop no está ganando mucho dinero por ahora. Pero su animada idea, que la reutilización debería ser tan fácil como tirar algo a la basura, es lo suficientemente poderosa como para que algunas compañías de bienes de consumo muy grandes ahora estén diseñando envases específicamente para el sitio. ¿Desea que las toallitas Clorox se entreguen en un recipiente de metal reutilizable? Loop lo tiene. ¿Quiere la misma experiencia con el helado Haagen-Dazs o el champú Pantene? Loop también los tiene, junto con productos de otras 400 marcas. También tiene una lista de espera de posibles compradores de “más de 100.000”, dice Szaky. A finales de este año, la compañía comenzará a ofrecer servicios de recogida y devolución en puntos de venta minoristas de todo el mundo.“Los productores prometen reciclabilidad y reutilización”, me dijo Szaky durante una sesión de Zoom, “y somos la vía más fácil de hacerlo”.Loop puede o no tener éxito a largo plazo. Pero el hecho es que los consumidores de todo el mundo expresan una clara preferencia por la sostenibilidad, y las marcas responden cada vez más. Pase lo que pase con las prohibiciones de las bolsas de plástico, es muy probable que esta dinámica garantice que los plásticos de un solo uso continúen desapareciendo del mercado. El coronavirus, pese a todos sus desafíos, no cambiará esta tendencia esperanzadora.

