(Bloomberg) -- El real brasileño cayó a un mínimo histórico luego de que los operadores aumentaran las apuestas sobre nuevos recortes de la tasa de interés, lo que afectaría aún más el atractivo de la moneda.

El real retrocedió 1,4% a un récord de 5,3902 por dólar, lo que provocó pérdidas entre las principales monedas del mundo, debido a que las tasas de intercambio cayeron 10 a 20 puntos básicos. La moneda también se está poniendo al día con los movimientos por la aversión al riesgo de ayer, cuando los mercados locales estuvieron cerrados por un feriado.

Los operadores están comenzando a apostar por un recorte de tasas de 75 puntos básicos en mayo luego de que el presidente del banco central de Brasil, Roberto Campos Neto, dijera el lunes que la política monetaria está lejos de perder su efectividad cuando la flexibilización cuantitativa se vuelva más necesaria. Sus comentarios se conocieron cuando presentó la propuesta de enmienda a la Constitución que permitiría al banco central comprar bonos públicos y corporativos.

Los operadores tomaron las palabras de Campos Neto como una señal de que los funcionarios pueden recortar más que los 50 puntos básicos previstos previamente para mayo, antes de iniciar una flexibilización cuantitativa.

“Las expectativas políticas han cambiado más moderadamente, reforzando la dinámica bajista relacionada con el carry”, escribió en un informe Alvise Marino, estratega de Credit Suisse con sede en Nueva York. “Y el enfoque político del liderazgo del país se ha vuelto cada vez más controvertido, donde el evento clave ha sido la destitución del exministro de Salud Mandetta”.

Marino espera que el real caiga a 5,50 por dólar.

El real ha perdido más de una cuarta parte de su valor este año y es la moneda con el segundo peor desempeño entre las principales monedas del mundo. Tasas de interés más bajas, una perspectiva de crecimiento más tenue y una liquidación global de riesgo han perjudicado a la moneda.

