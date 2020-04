(Bloomberg) -- Una cuarta parte de los estadounidenses que trabajan creen que es “muy probable” o “bastante probable” que pierdan su empleo o sean despedidos en los próximos 12 meses, según una encuesta de Gallup.

Esto supone un cambio de 17 puntos porcentuales en un año, desde la lectura más baja en un período desde 1975 al nivel más alto, impulsado por el rápido impacto de la pandemia de coronavirus en la economía de Estados Unidos. La encuesta, publicada el miércoles, se realizó del 1 al 14 de abril.

“Nunca habíamos visto esto antes”, dijo Jeff Jones, editor sénior de Gallup. “Hemos dicho que no creeríamos estos números a menos que lo viviéramos”.

En las tres semanas hasta el 10 de abril, cuatro días antes del cierre de la encuesta, casi 19 millones de estadounidenses solicitaron prestaciones por desempleo. Algunos economistas creen que el desempleo podría superar el 20% incluso este mes.

Las expectativas de los hogares minoritarios son aún más pesimistas ya que el 32% de los estadounidenses de color que trabajan dicen que es probable que pierdan su trabajo o se queden sin empleo en los próximos 12 meses, frente al 21% de los empleados blancos.

Sorprendentemente, los encuestados todavía son bastante optimistas sobre su situación financiera. Casi la mitad -un 49%- dijo que estaban en una forma “excelente” o “buena”, en comparación con el 56% hace un año.

“No parece que el impacto inmediato sea tan obvio, pero ciertamente ha aumentado la ansiedad y la gente espera que las cosas empeoren”, dijo Jones.

Más de 4 de cada 10 dijeron que no podrían estar más de un mes sin trabajo antes de experimentar dificultades financieras significativas, un nivel más o menos en línea con los años anteriores. Esa cifra fue más alta (53%) entre los encuestados de entre 18 y 34 años.

Cuando se le preguntó cuál era el problema financiero más importante que enfrentaba su familia hoy en día, el 12% dijo voluntariamente que era el desempleo, frente a solo el 3% que dio esa respuesta hace un año. La “falta de dinero/salarios bajos” fue elegida en un 11% este año y el año pasado.

La encuesta se basó en entrevistas telefónicas con una muestra aleatoria de 540 adultos que viven en los 50 estados de EE.UU. y el Distrito de Columbia con trabajo a tiempo completo o parcial. El margen de error es de +/- 5 puntos porcentuales

