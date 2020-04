(Bloomberg) -- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que recortará los programas y salarios del Gobierno para financiar la respuesta a la crisis del coronavirus sin acumular grandes deudas.

Los recortes, junto con medidas de austeridad anteriores, le ahorrarán al Gobierno cerca de 623.000 millones de pesos (US$25.400 millones), indicó López Obrador el miércoles.

“Aunque nos quedemos con lo indispensable, no va a faltar apoyo para la mayoría del pueblo, sin endeudarnos”, dijo a periodistas en su conferencia de prensa diaria.

Si bien los Gobiernos de América Latina han anunciado paquetes de estímulo fiscal de hasta 12% del PIB, el líder izquierdista de México ha expresado reiteradamente su aversión al endeudamiento y el rescate de las corporaciones. La respuesta fiscal de la nación a la crisis del coronavirus es, de lejos, la más reducida entre las principales economías de la región, según el Fondo Monetario Internacional.

López Obrador dijo que el Gobierno seguirá adelante con sus emblemáticos proyectos de infraestructura, incluida la refinería Dos Bocas de US$8.000 millones, el llamado tren Maya que conectará los centros turísticos de la península de Yucatán con ruinas tropicales y un nuevo aeropuerto.

No se despedirá a funcionarios del Gobierno, dijo, aunque se eliminarán diez departamentos de Subsecretarías, habrá recortes salariales y no se extenderá ningún bono de fin de año para los servidores públicos de más alto rango.

A fines de la semana pasada, Moody’s Investors Service rebajó su calificación crediticia de México y redujo la estatal Petróleos Mexicanos a nivel basura, siguiendo las rebajas de S&P Global Ratings y Fitch Ratings.

Benito Berber, economista jefe para América Latina de Natixis en Nueva York, dijo que, a medida que la economía de México se hunde, los compromisos de López Obrador de disciplina fiscal y proyectos de inversión “favoritos” van por un camino equivocado.

“Los recortes a burócratas son draconianos y el estímulo fiscal para la economía es completamente insuficiente”, comentó en un mensaje escrito.

