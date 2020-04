Tratamiento para COVID-19 que incluye cloroquina, desaconsejado por grupo de expertos en EEUUWashington, 22 Abr 2020 (AFP) - Un grupo de expertos estadounidenses, auspiciado por los Institutos nacionales de salud, desaconsejó formalmente a los médicos aplicar a pacientes de COVID-19 el tratamiento que combina hidroxicloroquina y azitromicina, por los riesgos que puede conllevar para el corazón."A excepción del contexto de ensayos clínicos, el panel (...) recomienda no utilizar los medicamentos siguientes para el tratamiento de la COVID-19: la combinación de hidroxicloroquina y azitromicina, debido a potenciales toxicidades", advirtió el grupo en directivas clínicas publicadas el martes, que también desaconsejan la medicación contra el VIH lopinavir/ritonavir.El panel agrupa a decenas de representantes de los Institutos nacionales de salud, organizaciones profesionales de médicos, universidades, centros hospitalarios y agencias federales. Y formula directrices para atender a enfermos del nuevo coronavirus sobre la base de los estudios realizados hasta ahora."Actualmente, ningún medicamento ha demostrado ser seguro y eficaz para tratar la COVID-19", dijo el grupo.Sobre la administración únicamente de hidroxicloroquina, sin el antibiótico azitromicina, el panel explica que no hay estudios rigurosos que permitan decidir."Si la cloroquina o la hidroxicloroquina son usados, los médicos deben vigilar la aparición de efectos secundarios en el paciente", especialmente los relacionados con el ritmo cardíaco, que son habituales para estos medicamentos contra la malaria, advirtieron.La hidroxicloroquina es suministrada en un tratamiento combinado con la azitromicina en muchos hospitales del mundo, y ese cóctel es especialmente promovido por el médico francés Didier Raoult. Este científico es crítico de quienes piden estudios más rigurosos -que están en curso- para saber si realmente esa mezcla ha permitido a muchos de sus pacientes superar la COVID-19.El presidente estadounidense, Donald Trump, inicialmente también se refirió a ese tratamiento combinado como un "regalo del cielo", pero recientemente -en medio de la controversia y con médicos reportando algunos resultados preocupantes- no ha vuelto a hablar de la cloroquina.ico/leo/lda/mls -------------------------------------------------------------