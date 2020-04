SHOTLIST 1. Videografía mostrando el balance de muertos por el nuevo coronavirus superando los 180.000 GINEBRA, SUIZA22 DE ABRIL DE 2020FUENTE: WHORESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 2. Primer plano de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS3. Plano general de la conferencia de prensa de la OMS 4. SOUNDBITE 1 - Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS (inglés, 9 seg.): "No se equivoquen, nos queda un largo camino por recorrer, el virus nos acompañará durante un largo tiempo." "Make no mistake, we have a long way to go, this virus will be with us for a long time." PARÍS, FRANCIA17 DE ABRIL DE 202014 DE ABRIL DE 202015 DE ABRIL DE 202016 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 5. Travelling de una calle vacía6. Plano contrapicado de una motocicleta circulando por una calle casi vacía7. Travelling de una mujer atravesando una calle casi vacía8. Travelling de restaurantes y comercios cerrados LOS ANGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS22 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 9. Plano medio de un policía separando a los manifestantes opuestos10. Plano medio de manifestantes enfrentándose GINEBRA, SUIZA22 DE ABRIL DE 2020FUENTE: WHORESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 11. SOUNDBITE 2 - Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS (20 seg.): "Las protestas y concentraciones en medio de la pandemia no ayudarán, sólo alimentarán el brote. Debemos usar varias formas de comunicación con nuestros ciudadanos, sabemos cómo comunicar y ayudarles a entender." "Protests and gatherings in the middle of the pandemic will not help, it will only fuel the outbreak. So we need to use several ways of communication with our citizens, we know how to communicate and help them understand." LEVALLOIS-PERRET, ALTOS DE SENA, FRANCIA22 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 12. Primer plano de un técnico de laboratorio procesando una muestra previo a realizar una prueba para neutralizar el virus 13. Primer plano de un técnico de laboratorio procesando una muestra previo a realizar una prueba para neutralizar el virus 14. Primer plano de un técnico de laboratorio procesando una muestra previo a realizar una prueba para neutralizar el virus 15. Primer plano de las manos de un técnico con tubos de muestras16. Plano medio de las manos de un técnico con tubos de muestras17. Plano picado de las manos de un técnico con tubos de muestras ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: NotaOMS: el nuevo coronavirus "nos acompañará durante largo tiempo"Ginebra, 22 Abr 2020 (AFP) - El mundo está lejos de someter al nuevo coronavirus, que ha causado cerca de 180.000 muertos, advirtió este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus."No se equivoquen: tenemos mucho camino por delante. Este virus nos acompañará durante largo tiempo", aseguró en rueda de prensa telemática.La OMS tomó las decisiones adecuadas cuando brotó este nuevo coronavirus en China, aseguró Tedros Adhanom Ghebreyesus."En retrospectiva, creo que declaramos la emergencia en su momento adecuado", el 30 de enero, explicó el director general, que ha sido acusado por Estados Unidos de excesiva benevolencia con Pekín.El mundo "tuvo suficiente tiempo para responder" a esta emergencia sanitaria, aseguró.La pandemia causó más de 177.800 muertos en el mundo desde su aparición en diciembre en China, según un balance establecido por la AFP a partir de fuentes oficiales.La propagación de la COVID-19 en Europa occidental parece "estable o en declive" pero "constatamos tendencias inquietantes al alza en África, América Central y del Sur y en Europa del Este", explicó.La OMS lanzó su alerta "en el buen momento", cuando fuera de China solo había 82 casos confirmados y ningún muerto, recordó el director de la OMS.En Europa solo había 10 casos el 30 de enero."Era suficiente para prepararse y combatir el virus", reivindicó el patrón de la organización.apo/rjm/lb/jz/mb ------------------------------------------------------------- El balance del nuevo coronavirus en el mundo a las 19H00 GMTParís, 22 Abr 2020 (AFP) - El nuevo coronavirus ha provocado al menos 181.234 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre, según un balance establecido por AFP sobre la base de fuentes oficiales, este miércoles a las 19H00 GMT.Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 2.602.670 casos de contagio en 193 países o territorios. La cifra de casos diagnosticados positivos sólo refleja sin embargo una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos, algunos sólo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización. Las autoridades consideran que hasta ahora, al menos 593.800 personas se curaron de la enfermedad.Desde la víspera se registraron 5.576 nuevas muertes y 60.299 contagios en el mundo. Los países que más fallecidos registraron son Estados Unidos con 1.105 nuevos muertos, Reino Unido (759) y Francia (544).La cantidad de muertos en Estados Unidos, que registró su primer deceso vinculado al virus a principios de febrero, asciende a 45.950. El país registró 835.316 contagios. Las autoridades consideran que 76.070 personas sanaron.Después de Estados Unidos, los países más afectados son Italia con 25.085 muertos y 187.327 casos, España con 21.717 muertos (208.389 casos), Francia con 21.340 muertos (155.860 casos), y Reino Unido con 18.100 muertos (133.495 casos).China continental (sin contar Hong Kong y Macao), donde la epidemia estalló a finales de diciembre, tiene un total de 82.788 personas contagiadas, de las que 4.632 murieron y 77.151 sanaron totalmente. En las últimas 24 horas se han registrado 30 nuevos casos y 0 fallecimientos.El miércoles a las 19H00 GMT y desde el comienzo de la epidemia, Europa sumaba 112.855 fallecidos (1.261.757 contagios), Estados Unidos y Canadá 47.973 (875.112), Asia 7.389 (178.630), Medio Oriente 5.902 (137.642), América Latina y el Caribe 5.797 (116.131), África 1.223 (25.461), y Oceanía 95 (7.942).Este balance fue realizado utilizando datos de las autoridades nacionales recopilados por las oficinas de AFP y con informaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). bur-sim/jz