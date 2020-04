(Bloomberg) -- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no puede revelar los nombres de las 15 grandes empresas que deben un total de 50,000 millones de pesos en impuestos, aunque detalló que más de cinco de ellas son internacionales.

“Si ponemos sus nombres les puede ir mal en sus acciones, no lo podemos hacer. Es ilegal, es humillante y además no conviene económicamente”

El presidente dijo que aquellos que no pagan impuestos son “malportados” y pidió a las grandes empresas que paguen sus impuestos.

“[Entre ellos] hay personas que conozco, con las que tengo buenas relaciones, pero si hay una deuda, no puedo solaparla”.

Los comentarios del presidente respondieron a una pregunta de un periodista sobre su relación con el multimillonario Ricardo Salinas Pliego, luego de que uno de sus presentadores de noticias en TV Azteca hiciera un llamado a no seguir las recomendaciones del subsecretario de salud de México mientras el coronavirus enfila para las semanas más difíciles en México​.

México advierte a la segunda cadena televisiva más grande del país tras ataque al subsecretario de salud

Dijo que algunos han ido al Servicio de Administración Tributaria, SAT, para decir que pueden llevar sus casos a los tribunales. Uno de ellos, según López Obrador, podría estar en litigio “hasta el año 3000”.

López Obrador dijo que la decisión de Banxico de reducir la tasa de interés clave en medio punto en una reunión no programada el martes ayudará a México

La cobertura petrolera otorga a México 150,000 millones de pesos pese a la caída de los precios del petróleo

El presidente detalló un decreto que entra en vigencia el miércoles que estipula medidas de austeridad para recaudar fondos que se destinarán a programas sociales durante la crisis económica

AMLO anuncia impulso de austeridad en México y ve ahorros de MXN622.5B

Petróleo

El gobierno gastó 12,000 millones de pesos para rehabilitar refinerías el año pasado y gastará otros 10,000 millones de pesos adicionales este año, dijo López Obrador.

“Tendremos la capacidad de refinar el 60% de toda nuestra producción”, dijo. Prometió que México procesaría 1 millón de barriles por día en mayo.

El procesamiento de crudo fue de 464,000 barriles diarios en febrero, lo que representa el 29% de la capacidad y el volumen mensual más bajo desde diciembre de 1990.

México cerrará pozos una semana después de rechazar cortes profundos de la OPEP +

El director de Pemex Octavio Romero, la secretaria de Energía Rocío Nahle, y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, asistirán a la conferencia de prensa matutina del presidente el viernes para hablar sobre el sector energético.

