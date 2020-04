(Bloomberg) -- Las Naciones Unidas solicitan la creación de una autoridad global para ayudar a implementar la suspensión temporal de las obligaciones de la deuda de países en desarrollo durante la pandemia de coronavirus.

La propuesta permitirá a acreedores privados unirse a la pausa de pagos de deuda y a los países usar los recursos para combatir la nueva pandemia, dijo Stephanie Blankenburg, directora de finanzas de deuda y desarrollo de la UNCTAD, la agencia de comercio y desarrollo de la ONU.

“Los países en desarrollo deben unirse para impulsar un acuerdo internacional a fin de crear una autoridad internacional de la deuda”, dijo Blankenburg en una entrevista telefónica, y agregó que la ONU anunciará los planes el jueves.

La autoridad debería establecerse inicialmente como una organización autónoma como el Organismo Internacional de Energía Atómica en la década de 1950 antes de que fuera reconocido por todas las Naciones Unidas, dijo Blankenburg.

Ejemplo argentino

“Una autoridad global de la deuda establecerá un estancamiento temporal automático inmediato para todos los países en desarrollo que lo requieran”, dijo.

La propuesta de Argentina para una moratoria del pago de la deuda a tres años y fuertes recortes de tasas de interés sirven de ejemplo en la futura reestructuración soberana, dijo Blankenburg.

El plan del país suramericano de más de US$40.000 millones en alivio de deuda fue inicialmente rechazado por grupos de acreedores que afirman que la oferta estaba por debajo de las expectativas de los bonistas.

Club de Londres

Hace años, defensores de la reducción de la deuda han pedido la creación de un organismo internacional para supervisar la reestructuración de la deuda soberana, que actualmente se resuelve entre bonistas y emisores o en los tribunales.

Aunque algunos acreedores privados planean unirse a la decisión del Grupo de las 20 principales economías de retrasar el servicio de la deuda, la suspensión de los pagos de la deuda soberana podría ser cuestionada en tribunales por algunos bonistas.

En la década de 1980, los países endeudados reestructuraron sus deudas privadas con el club de Londres, que agrupaba a los principales bancos comerciales del mundo. Sin embargo, el club ha perdido relevancia en la última década a medida que los países recurren a bonos comerciales en lugar de préstamos bancarios directos para financiar a sus Gobiernos.

Un mecanismo de reestructuración de la deuda soberana respaldado por el FMI tuvo poca influencia entre los acreedores y no logró despegar a principios de la década de 2000.

