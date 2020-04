(Bloomberg) -- Huawei Technologies Co. se destaca como ganadora en la iniciativa de US$170.000 millones de China para construir sus redes inalámbricas de quinta generación, parte de un esfuerzo concertado de Pekín para liderar en una carrera tecnológica clave contra Estados Unidos mientras recupera una economía afectada por el virus.

Desde principios de año, Huawei ha asegurado 28.400 millones de yuanes (US$4.000 millones) en pedidos de equipos 5G del mayor operador del país, China Mobile Ltd., superando a competidores como Ericsson AB y ZTE Corp. en más de la mitad de los contratos 5G otorgados por el operador durante el período, de acuerdo con un análisis de datos de adquisiciones realizado por Bloomberg News.

Huawei confía en su mercado local más que nunca, dado que su crecimiento se ha prácticamente evaporado. El contrato 5G muestra que Huawei se está beneficiando del mercado interno y está desarrollando su experiencia en telecomunicaciones a pesar de la lista negra publicada por la administración Trump el año pasado. Pekín ha defendido a Huawei a capa y espada, y los tres operadores inalámbricos del país, todos respaldados por el estado, han agregado soporte a través de contratos de red.

Si bien China ha pasado años luchando por el liderazgo en 5G, el esfuerzo adquirió mayor urgencia después de que el coronavirus generara la primera contracción en décadas En una reunión con altos funcionarios en marzo, el presidente chino, Xi Jinping, destacó la importancia de la tecnología para reiniciar la economía. Semanas después, el regulador de telecomunicaciones del país dijo que China “hará todo lo posible” para acelerar la expansión de la cobertura 5G.

“El enfoque en las construcciones, los teléfonos y otras métricas pasa por alto el hecho de que 5G será una plataforma donde empresas innovadoras chinas como Alibaba, Tencent, Baidu y una serie de nuevas unicornio tecnológicas podrán construir nuevas aplicaciones y utilidades”, comentó Paul Triolo, responsable de política global de tecnología en Eurasia Group. “Pekín quiere que las compañías chinas lideren en esta carrera para innovar más allá de 5G”.

Más proyectos están en el horizonte. China reservó 1,2 billones de yuanes para construir redes 5G en los próximos cinco años, creando directamente más de 3 millones de empleos en sectores relacionados, según la Academia de Tecnología de Información y Comunicaciones de China, un grupo de expertos del Gobierno. Cui Kai, analista de IDC Telecom, dijo que la inversión en 5G continuará subiendo y alcanzará su punto máximo en 2022 o 2023.

Este año, los tres operadores de telecomunicaciones estatales de China gastarán un total de 180.000 millones de yuanes en proyectos relacionados con 5G, incluyendo estaciones base y teléfonos inteligentes. China Telecom y China Unicom todavía no han anunciado los resultados de las licitaciones.

