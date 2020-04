El mercado de tiendas de alimentación de India es altamente competitivo, donde rivalizan por una posición gigantes como Pantry de Amazon.com, Flipkart de Walmart y BigBasket con apoyo de Alibaba. (Reporting by Nivedita Bhattacharjee and Bhargav Acharya in Bengaluru; Additional reporting by Subrat Patnaik in Bengaluru, Sankalp Phartiyal in Mumbai, Katie Paul in San Francisco, Sumeet Chatterjee and Sayantani Ghosh in Singapore; Editing by Gerry Doyle, Edwina Gibbs and Emelia Sithole-Matarise)