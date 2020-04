(Bloomberg) -- Las exportaciones argentinas cayeron bruscamente en marzo por cuarto mes consecutivo, luego de que la demanda mundial se desplomara debido a la pandemia de coronavirus, y un desajuste monetario desalentara el comercio.

Las exportaciones totalizaron US$4.320 millones el mes pasado, 16% menos que hace un año, lo que lo convierte en el peor mes de marzo desde 2009, según datos del gobierno dados a conocer el miércoles.

La caída de las exportaciones está paralizando los ingresos fiscales y agudizando el déficit presupuestario de Argentina. Si bien la pandemia global explica una gran parte de la contracción, la creciente brecha entre los tipos de cambio oficial y no oficial de Argentina también desalienta el comercio. Los exportadores deben cambiar legalmente sus ingresos en dólares a pesos a la tasa oficial, actualmente en 66 por dólar, mientras que muchos de sus costos de producción están vinculados a la tasa no oficial, ahora en 111 por dólar.

La cuarentena nacional de Argentina comenzó el 20 de marzo y continuará, al menos, hasta el 26 de abril.

