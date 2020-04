(Bloomberg) -- Las emisiones de bonos del Estado que han batido récords en la zona euro continuaban en España, lo que pone de relieve que la demanda de los valores de mayor rendimiento de la región sigue siendo sólida, cuando el precio es el correcto.

El país mediterráneo registró una demanda de 66.000 millones de euros (US$72.000 millones) en su emisión de títulos a 10 años, superando el récord anterior de 53.000 millones de euros recibidos por una sindicación en enero. Italia registró una demanda de 110.000 millones de euros para una venta en dos partes el martes, gracias a una prima decente, aunque la confianza en el país sigue siendo inestable.

Los bonos de los países de la periferia europea han caído a medida que el coronavirus provocaba la paralización de las economías en toda la región, lo que aumenta la posibilidad de una contracción económica mayor que durante la crisis financiera. Pero la demanda de la deuda de los países está respaldada por el programa de flexibilización cuantitativa del Banco Central Europeo.

Los responsables de política monetaria de la institución llevarán a cabo una llamada el miércoles por la noche en la que podrán debatir si aceptan la deuda con calificación de basura como colateral por parte de las entidades de préstamo, según cargos familiarizados con el asunto. Italia se enfrenta a una revisión de la calificación crediticia el viernes por parte de S&P Global Ratings, que clasifica a la nación dos puntos por encima del grado basura o especulativo actualmente.

