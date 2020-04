(Bloomberg) -- United Airlines Holdings Inc. comenzará a bloquear los asientos de en medio en todas las cabinas de los aviones, sumándose a la medida del sector de mantener vacío el incómodo asiento por el distanciamiento social en la era de la pandemia.

La aerolínea también cambiará su proceso de embarque para dar a los pasajeros más espacio al subir a un avión y procesará todos los cambios de asientos a una clase mejor en el aeropuerto para controlar mejor las aglomeraciones. Los nuevos procedimientos se aplicarán hasta el 30 de mayo, dijo United el miércoles.

La aerolínea sigue el ejemplo de otras operadoras en el cambio de las prácticas de rutina a fin de frenar la propagación del nuevo coronavirus y garantizar a los clientes que pueden viajar de manera segura. Algunos de los Boeing Co. 777-200 de United tienen una distribución de 2-4-2 asientos en la cabina premium.

Delta Air Lines Inc. comenzó a bloquear los asientos intermedios en las cabinas de sus aviones, excepto en primera clase, a principios de este mes, y los cambios se ampliaron hasta el 30 de junio. Delta ahora también embarca a los pasajeros según su fila de asientos por la parte trasera del avión.

Los agentes en puertas de embarque de American Airlines Group Inc. pueden reasignar asientos para crear más espacio, y las azafatas están permitiendo a los pasajeros que se cambien de asiento cuando sea posible.

Recortes mayores

Es probable que la importancia del distanciamiento social durante los vuelos aumente en mayo y junio a medida que entran en vigor los recortes de vuelo y haya más pasajeros en un menor número de vuelos.

“En este momento tenemos muchos asientos vacíos a bordo de los aviones, por lo que podemos mover a los pasajeros”, dijo Maria Walter, ejecutiva de United, responsable de innovación para clientes.

Si las medidas de distanciamiento social persisten, y requieren que las aerolíneas sacrifiquen sus asientos medios por espacio, el coeficiente de carga en vuelos de corta distancia serían solo del 66% o menos, manifestó Brian Pearce, economista jefe de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el martes durante la sesión informativa semanal del grupo.

El coeficiente de clientes para que un vuelo alcance el equilibrio financiero está en el percentil 70 para la mayoría de las aerolíneas, dijo. “Claramente, eso tendría un impacto muy negativo en la economía de los vuelos de corta distancia”, dijo Pearce.

