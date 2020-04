(Bloomberg) -- El petróleo en Londres cayó al nivel más bajo en casi 21 años conforme el referente mundial sucumbía a la crisis que arrastró los futuros estadounidenses por debajo de cero por primera vez en la historia esta semana.

Los futuros del Brent para junio perdieron un 12% y se negociaban cerca de US$17 el barril, mientras que el West Texas Intermediate de Nueva York cayó un 4% después de haber perdido casi la mitad de su valor el martes. Los precios continúan cayendo en medio de temores de que el enorme excedente que envió el WTI de mayo a menos de US$40,32 el barril el lunes va a seguir aumentando.

Con la demanda mundial sofocada por las medidas de aislamiento para combatir el coronavirus, la preocupación de que el petróleo no deseado vaya a abrumar la capacidad de almacenamiento ha provocado una fiebre de ventas. Los ministros de Petróleo de la coalición OPEP+ mantuvieron una conferencia telefónica no prevista el martes para hablar del colapso de los precios del crudo, aunque señalaron en un comunicado que no se decidieron nuevas medidas en sus políticas.

La alianza acordó reducir la producción en aproximadamente 10 millones de barriles al día a principios de este mes, pero los recortes no comenzarán hasta mayo. Incluso entonces, no serán suficientes para equilibrar la caída de la demanda del virus, que podría alcanzar los 30 millones de barriles al día.

Hay señales de que estos precios extremadamente bajos no van a desaparecer, a medida que los tanques en todo el mundo se llenan. Royal Vopak NV, la mayor compañía de almacenamiento independiente del mundo, dijo que casi todo el espacio se ha vendido, mientras que Clarksons Platou señaló que el almacenamiento flotante se está acelerando a un “ritmo sin precedentes”.

La crisis podría convertir al Fondo de Petróleo de Estados Unidos, el mayor vehículo del mundo que hace seguimiento del crudo, en otra víctima. El fondo se ha apresurado a cambiar sus tenencias a contratos a más largo plazo, entre las medidas impuestas en los últimos días.

Han comenzado a emerger más víctimas. Interactive Brokers LLC anunció una pérdida provisional de US$88 millones después de que los clientes que tenían posiciones largas en el WTI para mayo al vencimiento registraran pérdidas que superaban el capital en sus cuentas. En Corea del Sur, el colapso congeló el sistema de negociación de la firma de corretaje Kiwoom Securities Co. ya que no reconocía los precios bajo cero.

“Todo el mercado de la energía está al borde del precipicio con la caída del Brent hoy, lo que muestra que lo que debería haber estado contenido en el contrato WTI vencido tuvo un impacto indirecto de gran alcance”, dijo Howie Lee, economista de Oversea-Chinese Banking Corp. en Singapur. El Fondo de Petróleo de Estados Unidos está en problemas, y todavía no hay respuesta sobre el almacenamiento o cuándo podría mejorar la demanda, añadió.

El Brent para entrega en junio caía un 12% a US$17,10 por barril en la bolsa ICE Futures Europe a las 7:27 am en Londres, tras desplomarse un 24% el martes.

El WTI para junio perdía un 4,4% a US$11,06 por barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York. El contrato llegó a caer a US$6,50 en un momento el martes, y la negociación se suspendió tres veces para gestionar la volatilidad.

