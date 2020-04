Muchas de las compañías que pudieron obtener un préstamos están titubeando para decidir si recontratan a todos sus empleados y unas cuantas planean devolver el dinero. Otras utilizarán lo que puedan en alquiler y electricidad, y parte del dinero para volver a contratar a una porción de su personal despedido. Pero la mayoría no están seguros de que podrán reabrir en ocho semanas. Dicen que no le ven sentido a recontratar a todos sus empleados, pagarles por no hacer nada y potencialmente tener que despedirlos de nuevo si las operaciones siguen débiles en dos meses.