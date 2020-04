(Bloomberg) -- Futuros S&P apuntan a apertura al alza luego que el indicador cayera más de 3% el día anterior, y bolsas europeas suben con inversionistas examinando los últimos resultados corporativos. Petróleo Brent se negocia cerca de un mínimo de 21 años; futuros para entrega en junio se desplomaron hasta un 17%, antes de reducir las pérdidas. Rendimiento bonos del Tesoro a 10 años sube; índice Bloomberg Dollar cae mientras índice EM avanza.

COFX extendió pérdidas el martes, depreciándose 1,8% a 4.049,00, su peor nivel desde abril 1, en medio de otra mala jornada para los precios del petróleo.

El gerente general del Banco de la República Juan José Echavarría habla ante el Congreso para explicar las medidas que ha implementado el emisor frente a la crisis provocada por la pandemia.

Fedesarrollo publica datos de confianza industrial y minorista. El ministerio de Hacienda ofrece COP170.000 millones de TES de corto plazo y BanRep realiza subasta para la venta de dólares a través de FX swaps. Todos los eventos en hora local.

INTERNACIONAL:

El banco central de México entregó un segundo recorte de tasas de interés de emergencia y prometió medidas para impulsar la liquidez, en medio de una recesión inminente causada por el brote de coronavirus y una caída en los precios del petróleo Banxico redujo la tasa de referencia en 50pbs a un mínimo de tres años de 6% en una reunión no programada el martes; las autoridades ya habían sorprendido a los mercados con un recorte de medio punto porcentual el 20 de marzo

Argentina ha comenzado oficialmente la reestructuración de deuda por USD65.000 millones, ofreciendo un canje de bonos por títulos de vencimientos más largos. Algunos de sus principales acreedores ya han rechazado la propuesta Los inversionistas tendrán hasta el 8 de mayo para aceptar un intercambio de bonos emitidos en 2005, 2010 y 2016 Los tenedores de bonos han criticado las condiciones por imponer una carga desproporcionada a los acreedores; las condiciones incluyen una suspensión de los pagos de deuda durante tres años, una reducción del 62% en los intereses y una reducción del 5% en el capital



PARA ESTAR PENDIENTE:

En Colombia: Subastas: 9:30am: COP170.000 millones TES UVR 12:30pm: FX swaps (62 días) USD400m 8am: Asociación Colombiana del Petróleo ACP explica el impacto de la caída de los precios del petróleo en la industria local 10am: Echavarría habla en el Congreso Confianza minorista marzo; anterior 28,3 Confianza industrial marzo; anterior 9,8

Internacional: 9:30am: EE.UU. inventarios crudo abril 17; est. 14,4m brls, anterior 19,25m brls

Agenda Fed: 9am: Vicepresidente ejecutivo de la Fed de Nueva York Singh habla sobre las acciones del banco ante la pandemia del nuevo coronavirus 12pm: Vicepresidente ejecutivo de la Fed de Nueva York Stiroh habla sobre el impacto del cambio climático en las instituciones financieras y la economía

NOTICIAS:

Al menos 7 subsectores manufacturas reabrirán: Portafolio

Colombia déficit comercial USD755,5m febrero; est. -USD750m

Inventarios petróleo LatAm a 61% de capacidad con espacio limitado

COMENTARIO

Fedesarrollo estima que en el peor de los escenarios la economía colombiana se contraerá hasta 7,9% este año si el cierre de la economía se extiende mucho más de lo esperado Presenta 3 escenarios con caídas de 2,7%, 5% y 7,9% dependiendo de qué tan rápido la economía se pueda recuperar en la segunda parte del año “Esto como resultado de la caída en los precios internacionales del petróleo, la necesaria medida de aislamiento preventivo obligatorio para mitigar los impactos del Covid-19 en el país y el distanciamiento social que se mantendrá en el mediano plazo”, economista Luis Fernando Mejía escribe informe La mayor contracción del PIB se verá en el segundo semestre con un desplome de -9,4% “Con base en estos escenarios, se estima que la tasa de desempleo subiría del 10,5% observado el año anterior al 16,3% en el escenario más optimista, lo que implicaría que 1,4 millones de personas adicionales quedarían desempleadas”; en el escenario medio la tasa de desempleo subiría a 18,2% y en el más pesimista podría llegar a 20,5%



