(Bloomberg) -- La deuda en dificultades en el sector energético de EE.UU. ha aumentado a US$190.000 millones, más de US$11.000 millones en menos de una semana, a medida que los precios del petróleo caían por debajo de cero.

El colapso del petróleo pone nerviosos a los inversores sobre si las compañías de energía podrán pagar su deuda. La deuda en dificultades del sector energético –bonos que rinden al menos 10 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro y los préstamos que se negocian por menos de 80 centavos de dólar– totalizó US$190.000 millones de dólares el martes, según datos compilados por Bloomberg. Eso en comparación con los US$179.000 millones al 15 de abril.

La deuda en estrés aumentó a su nivel más alto desde 2008 el mes pasado, en medio de una venta masiva en los mercados por los temores al coronavirus y la reducción del precio del petróleo a la mitad. El monto pendiente de pago disminuyó en casi un 50% luego de que la Reserva Federal anunciara planes para comprar deuda con grado de inversión y alguna deuda de alto rendimiento, en un impulso a los mercados crediticios. Pero después de que el petróleo cayera por debajo de cero, la deuda en dificultades en el sector energético podría volver a probar los máximos recientes.

“Si los precios del petróleo se mantienen como están, toda esta deuda energética que se vio afectada pero que se ha recuperado lo suficiente podría ver otra venta masiva”, dice el analista de crédito de Bloomberg Intelligence Spencer Cutter. “Es una cuestión de cuánto tiempo el mercado está dispuesto a permanecer en este entorno loco, esperando que la demanda se recupere”.

La gigante petrolera Occidental Petroleum Corp. tiene más deuda en dificultades que cualquier otra compañía de EE.UU.: su cuenta de US$21.000 millones es casi el doble de la siguiente más alta en la lista. Las compañías petroleras constituían cinco de los 10 principales emisores con deuda en más estrés hasta el martes.

El presidente Donald J. Trump quiere poner fondos a disposición de las compañías de petróleo y gas, escribió en un tuit el martes. Pero los rescates para compañías individuales probablemente no resolverán el problema mayor, dice Cutter.

“Pueden llegar a un plan que ayude a algunas de estas compañías a evitar la bancarrota”, dijo. “Pero eso no va a solucionar su problema fundamental de que el mercado está sobre abastecido”.

Nota Original:Distressed Energy Debt Jumped by $11 Billion Amid Oil Collapse

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.