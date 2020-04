(Bloomberg) -- El número de nuevos casos de coronavirus en Alemania se mantuvo cerca de un mínimo de tres semanas a medida que el país comienza a levantar gradualmente las medidas de bloqueo relacionadas con la pandemia.

Los informes de resultados de empresas muestran toda una serie de impactos distintos. Roche Holding AG recibió un impulso ya que el fabricante de medicamentos trabaja en el desarrollo de pruebas para Covid-19, y ha habido un crecimiento explosivo para Netflix Inc. por el consumo de sus programas durante el confinamiento. Chipotle Mexican Grill Inc. es optimista sobre el estímulo en efectivo y las plataformas de pedidos móviles que ofrecen esperanza a los restaurantes. Pero los bancos se están preparando para un aumento de préstamos incobrables.

En cuanto a estímulo, el Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda para la pandemia de US$484.000 millones que la Cámara podría aceptar el jueves. Corea del Sur está preparando un tercer presupuesto adicional. Los responsables de política del Banco Central Europeo realizarán una llamada el miércoles, donde podrían hablar de nueva ayuda para los bancos.

Avances importantes

Seguimiento del virus: Los casos superan los 2,5 millones; las muertes son más de 175.000

La gestión del coronavirus en China agrava a los europeos diplomáticos

Las redes sociales de extrema derecha impulsan las protestas de cuarentena de EE.UU.

La población joven de la India podría hacer que la inmunidad colectiva funcione allí

Inversores israelíes proponen un ventilador de construcción propia

China considera finales de mayo para una reunión legislativa anual clave (2:31 pm HK)

China está considerando celebrar su reunión política anual de alto perfil a finales de mayo, según personas familiarizadas con el asunto, después de que se pospusiera por primera vez en décadas en medio de la pandemia de coronavirus.

La reunión del Congreso Nacional del Pueblo, por lo general, dura aproximadamente dos semanas en Pekín y asiste el presidente Xi Jinping y otros altos cargos.

La pandemia podría retrasar la introducción de 5G en Europa, dice Ericsson (1:31 pm HK)

Europa corre el riesgo de quedarse atrás en las redes móviles de quinta generación a medida que los operadores telefónicos posponen las actualizaciones a la última tecnología celular debido a las restricciones por coronavirus, dijo Ericsson AB.

La pandemia ya está dificultando que Ericsson, un proveedor clave de equipos de comunicaciones, brinde sus servicios, aunque esto solo tuvo un efecto limitado en los ingresos operativos y de flujo de caja durante el primer trimestre, dijo la compañía en un comunicado.

La primera muerte de virus en EE.UU. se produjo semanas antes de lo que se pensaba, según un informe (1:12 pm HK)

La primera muerte por coronavirus en EE.UU. pudo haberse producido semanas antes de la fecha del 29 de febrero que los funcionarios han señalado, según los resultados de la autopsia de dos casos publicados por el condado de Santa Clara, en California, informó Axios.

Las muestras de dos personas que murieron el 6 y el 17 de febrero fueron enviadas a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que confirmaron que ambas dieron positivo al virus que causa COVID-19, según un comunicado del condado. Eso fue antes de la primera muerte del virus, un paciente del estado de Washington que murió el 29 de febrero. El primer caso confirmado en EE.UU. llegó al estado de Washington desde Wuhan el 15 de enero, según los CDC.

Corea del Sur planea tercer presupuesto adicional para combatir el coronavirus (10:51 am HK)

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, ordenó al Gobierno elaborar un tercer presupuesto adicional para ayudar a las industrias clave que sufren el impacto de coronavirus y para asegurar empleos.

Se creará un fondo de 40 billones de wones (US$32.000 millones) para proporcionar liquidez y garantías de pago a las empresas, anunció Moon el miércoles después de liderar reuniones de emergencia sobre la economía.

Bancos de China registran aumento de préstamos incobrables a medida que la economía se contraía (10:36 am HK)

Las deudas morosas de los bancos chinos aumentaron en el primer trimestre después de que el coronavirus paralizara la segunda mayor economía del mundo.

Los préstamos morosos aumentaron a 2,04% a finales de marzo, dijo el miércoles la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China. El índice era de 1,86% en diciembre. Los prestamistas retrasaron el pago de préstamos por 880.000 millones de yuanes (US$124.000 millones) para pequeñas empresas en el período, dijo el regulador en una conferencia de prensa en Pekín.

Empresas afectadas por virus planean recaudar efectivo de los mercados (8:51 am HK)

Macy’s quiere emitir deuda de hasta US$5.000 millones utilizando el inventario como garantía para US$3.000 millones y bienes raíces para entre US$1.000 millones y US$2.000 millones, informó CNBC, citando a personas no identificadas.

United Airlines Holdings Inc. y Delta Air Lines Inc. están en conversaciones con los bancos sobre nueva emisión de deuda para reforzar aún más la liquidez y complementar el efectivo que se obtendrá de los préstamos del Gobierno, según personas con conocimiento del asunto.

La playa australiana de Bondi reabrirá ante desaceleración de los casos en el país (8:27 am HK)

La famosa Bondi Beach, de Sídney, volverá a abrir la próxima semana para nadar y surfear. Eso fue después de que el Gobierno de Australia dijera el martes que las medidas de bloqueo han llevado a una desaceleración “sostenida y consolidada” en los nuevos casos de coronavirus.

Un mes después de estar cerrado al público, el consejo local anunció que levantará las prohibiciones en Bondi y las playas cercanas de Bronte y Tamarama a partir del próximo martes, al tiempo que limita los horarios de apertura de lunes a viernes de 7 am a 5 pm, informó la Australian Broadcasting Corp. El acceso estará restringido a actividades acuáticas, y se mantiene la prohibición de tomar el sol y formar grupos en la arena.

Funcionario de salud de EE.UU. ve mejora en áreas metropolitanas (6:40 am HK)

Casi todas las principales áreas metropolitanas de EE.UU. están registrando mejoras de la epidemia, dijo Deborah Birx, alta funcionaria de salud en el grupo de trabajo sobre coronavirus de la Administración Trump. Habló después de que los datos mostraran que el recuento de infecciones en todo el país se había acelerado.

Parece que los casos se están aplanando en áreas como Chicago y Boston, mientras que Nueva Orleans ha vuelto a su línea de base para las infecciones, dijo Birx en la sesión informativa diaria de la Casa Blanca. Filadelfia, Houston, Atlanta y Nashville también se encuentran entre las ciudades que están mejorando, dijo. La región de Washington, DC, es una en la que “aún no vemos una disminución”, dijo Birx.

Hackers atacan a altos funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (6:31 am HK)

Altos funcionarios de la Organización Mundial de la Salud están siendo atacados por piratas informáticos mientras trabajan en la respuesta global a la pandemia de coronavirus. El equipo de seguridad de la OMS ha registrado un número creciente de intentos de ataques cibernéticos contra los funcionarios desde mediados de marzo, según el director de información de la organización, Bernardo Mariano. La propia OMS no ha sido objeto de ataques, pero entre los que sí han sufrido ataques se encuentran el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, así como Bruce Aylward, enviado principal de la OMS, que dirigió un equipo de respuesta de Covid-19 en China.

Trump pedirá a grandes compañías que devuelvan ayuda (6:15 am HK)

El presidente Donald Trump dijo que pedirá a las grandes empresas que devuelvan el dinero al que accedieron con el paquete de estímulo federal porque estaba destinado a ayudar a las pequeñas empresas.

Hablando en la misma conferencia de prensa, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, amenazó con “graves consecuencias” para aquellos que toman dinero del programa sin cumplir con los criterios y no lo devuelven.

Trump también dijo que la Universidad de Harvard había recibido fondos destinados a pequeñas empresas y que le pediría a la universidad que “lo pague”. Un portavoz de Harvard negó que la universidad había solicitado o recibido dichos fondos. Harvard dijo que obtuvo dinero como parte del Fondo de ayuda de emergencia para la educación superior de la Ley CARES y se comprometió a usar todo el dinero para los estudiantes que enfrentan necesidades financieras urgentes debido a la pandemia.

