Marcas como Maybelline, propiedad de L'Oreal, y Revlon Inc presentan en Instagram, Facebook y YouTube productos adecuados para citas de noche en FaceTime y videoconferencias relacionadas con el trabajo y el entretenimiento en Zoom. Estos anuncios reproducen productos más en sintonía con estos tiempos, como artículos para el cuidado de la piel y los ojos, y kits de coloración para el hogar. "No tienes que usar maquillaje. Pero ayuda", dice la marca de maquillaje Revlon en publicaciones recientes en Instagram, y recuerda a los consumidores que aún pueden rizar sus pestañas, "incluso si no puedes acurrucarte con tu persona especial". Estas publicaciones reemplazaron los anuncios de televisión de hace unos meses, como uno sobre la base de larga duración de Revlon que presentaba a una modelo caminando al trabajo y yendo al gimnasio. "El lavado frecuente no tiene que tener como resultado unas manos secas y ásperas", dijo un anuncio de Facebook sobre la loción para manos de la línea Kiehl's de L'Oreal. Las ventas totales del sector belleza en Estados Unidos bajaron un 58% en la semana que terminó el 28 de marzo en comparación con el año anterior, según datos de la firma de investigación de mercado NPD Group.