(Bloomberg) -- No hay respiro para el petróleo; la medida de inmigración de Trump genera incertidumbre, y comienzan los ensayos de vacunas en humanos en Europa. A continuación, algunas de las cosas de las que hablan hoy los mercados.

Abajo, otra vez

El crudo Brent, el referente internacional del petróleo, cayó a un mínimo de 21 años en Londres en la cotización de esta mañana, mientras que el contrato de junio se negoció brevemente a menos de US$16 el barril. El West Texas Intermediate para entrega en junio tenía un precio cercano a US$10. El colapso de los precios podría arrastrar a la industria del shale de EE.UU. a un cierre completo ya que los productores se enfrentan a la desaparición de la demanda. El problema inmediato que tienen las compañías de petróleo a nivel mundial sigue siendo la falta de almacenamiento, y un analista incluso advierte que los precios podrían bajar a menos US$100 (-US$100) por barril.

Un poco, tal vez más

La prohibición de inmigración de Donald Trump está resultando ser menos severa de lo que se deducía de su tuit inicial. El presidente anunció que suspendería la emisión de nuevas tarjetas verdes durante dos meses, pero permitirá la entrada de trabajadores temporales al país. Sin embargo, también insinuó que estaba considerando una segunda orden más restrictiva, comentarios que podrían impactar la voluntad de contratar trabajadores extranjeros. El presidente dijo que apoya el paquete de estímulo de US$484.000 millones que el Senado aprobó ayer y que se espera que la Cámara vote mañana.

Lucha contra el virus

Fuera de EE.UU., hubo noticias mixtas sobre la lucha contra el coronavirus. Singapur, que previamente se consideraba un referente en la lucha contra la propagación del virus, registró un nuevo salto en los casos y el total allí se elevó a más de 10.000. Italia duplicará el tamaño de su paquete de estímulo de emergencia mientras que el Banco Central Europeo decidirá más adelante si suaviza las reglas para ayudar aún más a los prestamistas. Alemania y el Reino Unido se preparan para realizar ensayos de vacunas en humanos conforme las muertes en Europa superan los 100.000.

Mercados en alza

Si bien la música de fondo ha cambiado poco desde ayer, una temporada de resultados no tan desastrosa como se esperaba está dando un impulso a las acciones globales hoy. El índice MSCI Asia-Pacífico agregó 0,3%, mientras que el Topix de Japón cerró 0,6% a la baja. Los exportadores fueron el mayor obstáculo para el indicador. En Europa, el índice Stoxx 600 subió un 1,4% a las 5:50 am, hora de Nueva York, ya que las ganancias positivas de las empresas de tecnología en la región apuntalaron la confianza. Los futuros del S&P 500 apuntaban a un alza al inicio de la sesión, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,588% y el oro volvió a superar los US$1.700 la onza.

También hoy...

Una vez más, es un día tranquilo en el frente de los datos económicos. Los inversores estarán interesados en los resultados de Delta Airlines Inc. y Las Vegas Sands Corp. para evaluar el impacto de las medidas de aislamiento. AT&T Inc., Biogen Inc. y CSX Corp. se encuentran entre las muchas otras compañías que informan hoy. Para los amantes de la política de la Fed, el vicepresidente ejecutivo de la Fed de Nueva York, Daleep Singh, hablará de la reacción del banco ante la pandemia en una intervención por internet.

