(Bloomberg) -- Argentina no hará pagos de intereses por US$500 millones con vencimiento hoy, sino que entrará en un periodo de gracia de 30 días mientras negocia una reestructuración de sus bonos internacionales.

Argentina invocará el periodo de gracia de los valores con vencimiento en 2021, 2026 y 2046, según un comunicado del Ministerio de Economía. Si el interés sigue sin pagarse o no se llega a un acuerdo de reestructuración antes del 22 de mayo, cuando vence el periodo de gracia, los bonos se considerarán en default.

Los inversores esperaban en gran medida que el gobierno se saltara el pago hoy, ya que trabaja para llegar a un acuerdo con los titulares de una deuda externa de US$65.000 millones.

Argentina lanzó oficialmente su oferta de reestructuración de deuda el miércoles, reiterando las condiciones que presentó por primera vez la semana pasada, bajo las cuales retrasaría los pagos de intereses y capital para ahorrar unos US$40.000 millones. Según un informe regulatorio remitido a la Bolsa de Valores de Luxemburgo, los tenedores tienen hasta el 8 de mayo para aceptar la propuesta, y si bien las condiciones fueron más amables de lo que algunos inversores esperaban, varios grandes grupos de acreedores dijeron que necesitaban algo mejor para firmar el acuerdo.

