(Bloomberg) -- Argentina ha comenzado oficialmente la reestructuración de una deuda de US$65.000 millones, ofreciendo un canje de bonos por títulos de vencimientos más largos. Algunos de sus principales acreedores ya han rechazado la propuesta.

Los inversores tendrán hasta el 8 de mayo para aceptar un intercambio de bonos emitidos en 2005, 2010 y 2016, según un comunicado regulatorio a la Bolsa de Luxemburgo. El acuerdo, coordinado por Bank of America Corp. y HSBC Holdings Plc, cubre títulos por unos US$64.800 millones.

Los tenedores de bonos han criticado las condiciones por imponer una carga desproporcionada a los acreedores conforme Argentina avanza hacia una nueva reestructuración de deuda en una historia llena de impagos. Las condiciones incluyen una suspensión de los pagos de deuda durante tres años, una reducción del 62% en los intereses y una reducción del 5% en el capital.

Los bonos de Argentina por US$4.250 millones con vencimiento en 2028 apenas registraban cambios en 28,5 centavos al inicio de la jornada en Europa el miércoles.

Nota Original:Argentina Launches Debt-Exchange Deal Rejected by Bond Groups

