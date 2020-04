(Bloomberg) -- México recibirá US$6.000 millones una vez que se inicie su programa de coberturas petroleras para los bajos precios del petróleo tras una fuerte caída en los precios, dijo el miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante las últimas dos décadas, México ha asegurado sus ingresos petroleros a través de opciones de venta de un pequeño grupo de bancos de inversión y compañías petroleras en lo que es considerado el acuerdo petrolero anual más grande de Wall Street, y también el más cuidadosamente vigilado.

Las opciones le dan a México el derecho de vender su petróleo a un precio predeterminado. Son el equivalente a una póliza de seguro: el país se garantiza todas las ganancias de un repunte, pero disfruta de la seguridad de un mínimo. Entonces, si el petróleo se mantiene débil o se contrae aún más, México seguirá registrando precios más altos.

“Se protegió Hacienda, todos los derechos que paga Pemex a Hacienda se aseguraron”, dijo López Obrador en Ciudad de México, “considerando un precio por barril de petróleo de US$49, esa cobertura nos permite tener alrededor de 150.000 millones de pesos, o sea, no se pierde ese ingreso por la caída en el precio del petróleo”.

Los 150.000 millones se traducen a cerca de US$6.200 millones al tipo de cambio actual, según un cálculo de Bloomberg News.

La cobertura ha protegido a México en todas las recesiones en los últimos 20 años: ganó US$5.100 millones cuando los precios cayeron en 2009 durante la crisis financiera mundial, y recibió US$6.400 millones en 2015 y otros US$2.700 millones en 2016 después de que Arabia Saudita libró una guerra de precios.

El costo de cobertura

La operación tiene un costo. En los últimos años, el país ha gastado alrededor de US$1.000 millones anuales en la compra de las opciones. Aunque en el pasado México reveló información sobre su cobertura, durante el último año ha declarado el programa como información reservada para evitar que fondos de cobertura y otros especuladores intenten beneficiarse de él.

“Ese seguro suele ser no barato”, dijo el 10 de marzo el secretario de Hacienda de México, Arturo Herrera, a la emisora Televisa. “Pero es un seguro justamente para ocasiones como esta. No vamos a tener una afectación directa en el presupuesto”.

El Gobierno mexicano dijo a principios de este año a los legisladores que ha garantizado ingresos para respaldar las presunciones de los precios del petróleo incluidas en el presupuesto del país: US$49 por barril para la canasta mexicana de exportación de petróleo, equivalente a alrededor de US$60-US$65 por barril para el crudo Brent. La canasta petrolera mexicana cayó el martes a US$7,12 por barril.

México garantiza sus ingresos petroleros a través de dos elementos: la cobertura y el fondo de estabilización petrolera del país. Históricamente, el fondo solo ha proporcionado US$2-US$5 por barril, por lo que es realista suponer que México cubrió alrededor de US$45 por barril al menos para su crudo. En el pasado, México ha cubierto alrededor de 250 millones de barriles, lo que equivale a casi todas sus exportaciones netas de petróleo en una operación que se extiende desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre.

Además de su cobertura petrolera soberana, que es administrada por la Secretaría de Hacienda del país y ejecutada por el banco central, la compañía estatal Petróleos Mexicanos también tiene una cobertura de petróleo mucho más pequeña.

Nota Original:Mexico Says It’s Set for $6 Billion Windfall from Oil Hedge

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.