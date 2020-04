Actualiza cifras de contagios y fallecidos, añade nuevas medidas de contención en Ciudad de México ///México, 22 Abr 2020 (AFP) - México elevó este martes el nivel de la alerta sanitaria ante un aumento acelerado de los contagios del nuevo coronavirus, lo que hace temer una saturación del sistema hospitalario, informó el gobierno."Hoy queremos dar por iniciada la fase tres de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de contagios, de hospitalizaciones", dijo el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, en rueda de prensa junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.El gobierno de México reportó este martes 9.501 casos positivos y 857 muertos por el virus, y estima que el pico más alto de contagios entre el 8 y 10 de mayo.Las zonas que reportan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México (centro), Baja California (norte) y Sinaloa (noroeste)."Esta epidemia continúa cada vez de manera más acelerada, esto quiere decir que cada vez ocurren más casos por día y esto se representa también por una dispersión geográfica", señaló López-Gatell.Ante esta etapa, denominada por la Secretaría de Salud como Fase 3 y que se caracteriza por una intensificación de la propagación del virus y tomada tras una fase de contención, el funcionario reiteró que la población debe acatar las medidas de distanciamiento social para tratar de frenar los contagios.Por su parte, el gobierno de Ciudad de México anunció por la tarde que cerrará algunas estaciones del metro, que suelen utilizar 4,5 millones de personas a diario, para evitar contagios. Mientras las autoridades sanitarias elevaban la alerta, un grupo de médicos y enfermeras protestaba en las afueras de una clínica del centro de la capital por la falta de insumos, y una presunta negligencia en la muerte de tres compañeros supuestamente por coronavirus."Estamos demandando que nos realicen una prueba de detección de coronavirus a todo el personal de salud, dado que hay varios compañeros que están infectados y hay tres muertes", dijo a la AFP la enfermera Imelda Vera.El gobierno federal suspendió todas sus actividades no esenciales hasta el 30 de mayo y exhortó a la población a quedarse en casa, aunque no decretó cuarentena obligatoria.Sin embargo, el lunes los estados occidentales de Jalisco y Michoacán, donde viven cerca del 10% de los 120 millones de mexicanos, implementaron el aislamiento social obligatorio.Durante la misma conferencia matutina, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció que se espera que el ciclo escolar se reanude el 1 de junio con miras a finalizarlo el 17 de julio. López-Gatell señaló que la pandemia ya tiene presencia en todo el país, principalmente en zonas urbanas.La autoridad sanitaria dijo que los municipios que mantengan una baja transmisión de la COVID-19 podrán levantar las medidas de distanciamiento social el 17 de mayo.nc/axm/lda/gfe/llu ------------------------------------------------------------- Ciudad de México cerrará algunas estaciones de metro por coronavirusMéxico, 22 Abr 2020 (AFP) - El gobierno de Ciudad de México dijo este martes que cerrará el 20% de las estaciones del metro de la capital y de otros sistemas de transporte para evitar mayores contagios del coronavirus. La medida "permitirá aumentar la frecuencia de los trenes y de los autobuses en las estaciones de mayor demanda, donde se junta más gente", dijo la alcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, en un video publicado en sus redes sociales. "Si los trenes y autobuses pasan más rápido, habrá menos congregación de personas", agregó.La disposición aplica principalmente al metro de la capital, en donde se mueven a diario 4,5 millones de personas en una red de 226 km que abarca Ciudad de México y parte del vecino Estado de México.Durante la contingencia se han visto imágenes de diversas estaciones del metro abarrotadas de personas, lo que implica un riesgo por la expansión del virus. Ante ello, la semana pasada, la ciudad anunció que sería obligatorio el uso de cubrebocas para los usuarios.La medida anunciada este martes afecta también al Metrobús, un sistema de autobuses que corre por varias avenidas de la capital y al tren ligero, un sistema ferroviario que recorre el sur de la ciudad. "El llamado sigue siendo a quedarnos en casa y a la sana distancia, pero hay personas que deben salir a hacer actividades esenciales, por ello, las medidas (...) tienen el objetivo de evitar la aglomeración de personas", agregó Sheinbaum.Ciudad de México es parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, que abarca también municipios del Estado de México, y en donde viven en total unos 22 millones de personas. La capital es uno de los estados más afectados por el coronavirus junto con el vecino Estado de México, los norteños Baja California y Sinaloa, y el sureño estado de Tabasco. México, que este martes elevó el nivel de alerta ante el aumento en las cifras de contagios, registra hasta el momento más de 9.500 casos confirmados de coronavirus y más de 850 defunciones. yug/rsr ------------------------------------------------------------- Ford producirá protectores faciales contra el coronavirus en MéxicoMéxico, 21 Abr 2020 (AFP) - La armadora estadounidense Ford dijo este martes que producirá unos 100.000 protectores faciales para personal médico en su planta de Chihuahua, en el norte de México, donde suele fabricar motores. "Ford de México tiene el objetivo de producir 100.000 protectores faciales dentro de los próximos días y según sea necesario incrementar la producción en las siguientes semanas", dijo la empresa en un comunicado. Ford, que suspendió operaciones automotrices por la pandemia, dijo que 20.000 protectores serán enviados a los norteños estados de Chihuahua y Sonora, y los centrales Guanajuato y Estado de México, donde tiene presencia. Otros 60.000 serán entregados al gobierno mexicano y los 20.000 restantes serán enviados a Centroamérica. "Al bloquear completamente la cara y ojos del contacto accidental con líquidos, los protectores faciales brindarán mayor seguridad al servicio médico que está en contacto constante con pacientes contagiados por este virus", agregó Ford. La planta donde Ford producirá los protectores faciales inició operaciones en 1983 y tiene una capacidad de fabricar 700.000 motores anuales. México está en una carrera contrarreloj para adquirir los insumos médicos que le permitan enfrentar la pandemia de coronavirus, que ha dejado hasta el momento más de 8.700 contagios y más de 700 defunciones. El país ha recibido aviones cargados de insumos desde China para atender la emergencia. Sin embargo, por varios días, personal sanitario había protestado por la falta de equipo para atender a pacientes con coronavirus. yug/yow ------------------------------------------------------------- Cuatro de cada 10 peruanos se quedaron sin ingresos por coronavirus =(Video)= Lima, 22 Abr 2020 (AFP) - Cuatro de cada diez peruanos dejaron de percibir ingresos tras verse forzados a paralizar sus labores por el confinamiento vigente desde el 16 de marzo debido a la pandemia del covid-19, según un estudio divulgado el martes.Un 42% de peruanos perdió su trabajo o no está percibiendo ingresos durante la cuarentena, según un estudio de la firma Ipsos publicado por el diario El Comercio sobre el impacto en la economía peruana del mortífero virus. Un 20% de personas sin ingresos normalmente se ubica detrás del grupo que vio afectados sus salarios: se trata de estudiantes, jubilados y amas de casa. En contraste, un 14% está en su casa en teletrabajo, 11% recibe su paga sin ir a trabajar, 8% acude a su centro de labores con autorización y un 3% sale a trabajar en medio de la cuarentema pese a no estar autorizado. El 2% restante no precisa su situación. "Han visto su flujo de ingresos convertirse a cero", dijo el investigador Hugo Ñopo, citado por El Comercio, sobre quienes perdieron de la noche a la mañana toda fuente de ingresos con las drásticas restricciones vigentes. Los vendedores ambulantes, que viven del día a día, desaparecieron de las calles en Perú, por ejemplo.La economía peruana es abrumadoramente informal, y apenas un 30% de las empresas tienen a su personal en planilla, según cifras oficiales. La cuarentena forzó una parálisis económica debido a que sólo están autorizados a abrir los negocios esenciales, como supermercados, farmacias y bancos.Los peruanos deben estar hasta el 26 de abril en aislamiento domiciliario y toque de queda nocturno por la pandemia, lo que ha afectado su economía, que ha sido de las más dinámicas de América Latina en la última década.El gobierno lanzó la segunda semana de abril un plan, denominado "Reactiva Perú" y diseñado junto con el Banco Central, con el fin de evitar que se rompa la cadena de pagos.Se trata de un paquete de rescate por 30.000 millones de soles (unos 8.500 millones de dólares) para evitar el colapso de empresas y trabajadores debido a la emergencia sanitaria.También autorizó el retiro de hasta 2.000 soles (unos 570 dólares) de cada afiliado a los fondos privados de pensiones sin aportes en el último año, en tanto comenzó a repartir un bono de 380 soles (unos 110 dólares) a millares de familias. El virus registraba hasta el momento más de 17.800 casos y más de 480 muertes.ljc/fj/yow ------------------------------------------------------------- Ecuador autorizará vuelos para repatriar a sus ciudadanos en medio de la pandemiaQuito, 21 Abr 2020 (AFP) - Ecuador, que mantiene prohibidos todo los vuelos desde hace un mes por la pandemia de coronoavirus, autorizará operaciones aéreas para la repatriación de miles de sus ciudadanos varados en el exterior, anunció el martes la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo."Se ha discutido y aprobado las autorizaciones para la reanudación de los vuelos de las personas que se encuentran fuera del país", dijo la funcionaria en un informe diario sobre la situación del coronavirus en Ecuador transmitido por radio y televisión.Agregó que en algunos vuelos humanitarios permitidos por el Ejecutivo "han llegado ya 2.500, pero todavía hay algunos miles de ecuatorianos que tienen que regresar al país".Ante la pandemia, que deja casi 10.400 casos, incluidos 520 muertos, el el país, el gobierno declaró el 16 de marzo el estado de excepción y aplica medidas de restricción como el cierre de fronteras y la suspensión de los vuelos nacionales e internacionales.A partir de entonces, facultó el arribo de aviones vacíos para repatriar a extranjeros en operaciones humanitarias, además de algunos vuelos militares ecuatorianos para traer a ciudadanos desde Chile y México.Romo apuntó que esta misma semana Quito permitirá "la organización paulatina, pausada del retorno de los ciudadanos, que todavía son miles"."Lo harán de forma paulatina, de forma cuidadosa para que tengamos todas las precauciones en materia de salud, y (los repatriados) tendrán por supuesto que cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio" de dos semanas en hoteles asignados, añadió.Debido al nuevo coronavirus, que golpea con fuerza al puerto de Guayaquil (suroeste), donde se concentra casi la mitad de alrededor de 10.400 casos a nivel nacional, Ecuador cumple la quinta semana de confinamiento y otras medidas como el toque de queda de 15 horas al día.SP/yow ------------------------------------------------------------- Paraguay analiza medidas para salir de la cuarentena =(Fotos)= Asunción, 21 Abr 2020 (AFP) - El gobierno de Paraguay ajusta un plan para flexibilizar la cuarentena vigente pero con medidas sanitarias que se extenderán por todo el año, anunciaron autoridades gubernamentales este martes."La flexibilización requerirá el mismo compromiso demostrado en la cuarentena", dijo el presidente Mario Abdo Benítez al admitir que su gobierno estudia reducir gradualmente el nivel de las restricciones de prevención ante la covid-19.El fin de las restricciones comenzaría desde el próximo lunes, según fuentes oficiales.Abdo admitió que el distanciamiento social, que se adopta desde el 10 de marzo, ha significado un sacrificio para los poco más de siete millones de habitantes del país pero aseguró que los resultados fueron favorables.Hasta el lunes, Paraguay registraba 8 muertos y 208 personas contagiadas por el virus, una de las cifras más bajas del continente."Tenemos un alto acatamiento. Al fin y al cabo nos estamos cuidando los unos a los otros", expresó el gobernante en ocasión de inaugurar en Asunción un hospital de contingencia, el primero para pacientes con coronavirus y con capacidad para 141 camas."La obra es un ejemplo de talento de los constructores que lo concluyeron en 25 días, cinco días antes de lo previsto", comentó.Otro hospital parecido se habilitará este miércoles. Las autoridades sanitarias revelaron que, a diferencia de otros países, muy poca gente acude en Paraguay a los hospitales desde que comenzó la crisis.En cuanto a la normalización del sector educativo, el presidente dijo que dependerá del comportamiento del virus y de lo que establezcan las autoridades sanitarias.Expertos han recomendado septiembre para reanudar el ciclo, después del invierno. "El sector público y el privado están preocupados si es septiembre o fin de año. Cuanto antes vamos a dar el cronograma", dijo al respecto el presidente.hro/lda