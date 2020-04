(Bloomberg) -- La división de servicios en la nube de Amazon.com Inc. está ofreciendo ayuda a empresas que se enfrentan al impacto económico del coronavirus, iniciativa que responde a las críticas de que el gigante de la computación en la nube no estaba haciendo lo suficiente para ayudar a los clientes con dificultades.

Bloomberg News informó la semana pasada que varias empresas emergentes habían fracasado en sus intentos por obtener pausas en el pago de sus facturas de Amazon Web Services, Azure de Microsoft Corp. y Google Cloud Platform, al tiempo que recurren a la reducción de costos para sobrevivir a la caída en los negocios provocada por la pandemia global. Las tres compañías, que dominan el mercado de recursos informáticos en la nube y los servicios de software relacionados, son indispensables para muchas empresas modernas. También se había informado que AWS había rechazado solicitudes de ayuda financiera de grandes clientes.

Esta semana, AWS envió a algunos clientes un correo electrónico ofreciendo escuchar sus inquietudes. Según confirmó una persona que vio el mensaje, éste decía lo siguiente: “Ya sea que necesite abordar presiones financieras, apoyar el trabajo remoto, garantizar la continuidad del negocio o aumentar su capacidad para satisfacer demandas inusuales, estamos aquí para apoyarlo y ayudarlo en todo lo que sea posible”.

El correo electrónico enlaza a una página web que compila publicaciones del blog de AWS sobre administración de costos y uso de los servicios de Amazon de manera más efectiva. También presenta un formulario de contacto para comunicarse con el proveedor de computación en la nube. CNBC informó sobre el correo electrónico previamente. Un vocero de Amazon no formuló comentarios inmediatos.

