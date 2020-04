Un centenar de peruanos pobres buscan irse de Lima a sus pueblos =(Video)= Lima, 21 Abr 2020 (AFP) - Más de cien personas pobres pernoctan en una carretera en las afueras de Lima después que las autoridades no les dejasen seguir su camino hacia sus lejanos pueblos de origen, en medio de una cuarentena nacional por el coronavirus.Sobre el asfalto y en medio del frío, adultos, niños y hasta bebés duermen con sus maletas desde hace cinco días cerca de un peaje mientras esperan un medio para llegar a sus localidades. "Hemos venido a trabajar y nos han botado del trabajo (...) estamos pasando cuarentena aquí 15 días y siguen aumentando más la cuarentena y no tenemos plata, ¿cómo vamos a comer? Queremos regresar a nuestras casas", dijo a la AFP Jerson Chanta, de la región Amazonas, en la selva central peruana.Decenas de policías llegaron el lunes a la carretera Ramiro Prialé para impedir que Chanta y un grupo de personas en situación similar vayan a sus pueblos de origen, como ya hicieron otros la semana pasada. "No tenemos trabajo, no tenemos ni cuartos (para vivir) y estamos acá como ve, en espera de nuestros gobernantes, pues que nos evacuen para ir a Amazonas", dijo Geralth Rodríguez, de 35 años.Algunas de las familias van hacia la región de Amazonas, otras a San Martín, también en la selva central, y otras a Cajamarca, en el norte del país.La semana pasada, un grupo de 1.200 personas se marchó de Lima a pie hacia pueblos andinos, hasta que el gobierno ordenó llevarlos en autobuses y someterlos a cuarentena a su llegada. Entre ellos se detectaron 47 casos de coronavirus. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que coordinará con los gobiernos regionales para trasladar a los pobladores varados en Lima."Estamos haciendo las coordinaciones para que a través de los gobiernos regionales y de manera gradual podamos facilitar este traslado a estas regiones", dijo Vizcarra en conferencia de prensa.Perú registra 16.325 casos de coronavirus y 445 decesos, según balance oficial.cm/fj/dga