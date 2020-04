(Bloomberg) -- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró este lunes que planea agregar hasta 75 millones de barriles de crudo a la Reserva Estratégica de Petróleo de la nación, aprovechando los precios récord de este.

“Basado en el recorte del precio del petróleo que han visto, vamos a llenar nuestra Reserva Estratégica de Petróleo. Estamos buscando poner alrededor de 75 millones de barriles en la reserva. Sería la primera vez en mucho tiempo que se alcanza el límite (de la reserva)”, comentó el presidente norteamericano en conferencia en la Casa Blanca.

“El petróleo está en un nivel muy interesante para mucha gente en este momento”, dijo el mandatario.

Trump ha tratado de ayudar a las compañías petroleras de Estados Unidos para contrarrestar los bajos precios que estas registran en sus producciones, los cuales se ubican en mínimos históricos.

Sin embargo, el precio del petróleo continúa cayendo debido a la pandemia del nuevo coronavirus y a la baja demanda alrededor del mundo.

Este lunes, el petróleo cerró en precio negativo por primera vez en la historia, ya que la agitación económica causada por el virus dejó a los comerciantes desesperados por evitar la entrega de crudo físico.

En un día de negociación sin precedentes, el precio de los contratos de mayo perdió todo su valor, rompiendo todos los mínimos de los precios del petróleo desde 1946.

El crudo WTI bajó a -37.63 dólares por barril, una caída de 305.97 por ciento, al cierre del mercado.

Al respecto del acuerdo alcanzado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+), con el cual las naciones pertenecientes a esa institución recortarán su producción de crudo en 9.7 millones de barriles diarios, Trump detalló que no se necesitan realizar más modificaciones.

“Arabia Saudita está recortando. Rusia está recortando. México está recortando. Todas las naciones están haciendo su parte”, dijo.

