(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea detener temporalmente la inmigración legal a EU, y una versión preliminar de una orden ejecutiva impediría que las personas busquen una variedad de visas de trabajo en su último esfuerzo para contener las consecuencias de la pandemia de COVID-19.

Esta orden negaría la entrada a las personas que buscan la mayoría de los tipos de visas de trabajo durante al menos 90 días, según un proyecto obtenido por Bloomberg News.

Pero incluye excepciones para las personas que buscan trabajo en “producción de alimentos y que ayudan directamente a proteger la cadena de suministro”, lo que podría aplicarse a los trabajadores agrícolas. La prohibición tampoco se aplicaría a los profesionales de la salud o la investigación médica, según el borrador.

Sin embargo, los trabajadores de la industria de la tecnología que viven en EU con visas H-1B deberán proporcionar certificaciones actualizadas al gobierno de que no están desplazando a los trabajadores estadounidenses. Los refugiados y los solicitantes de asilo no se verían afectados por la orden, ni los cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

El proyecto de orden, que no se ha finalizado, enmarca los límites a la inmigración como cruciales para el esfuerzo de la administración Trump de revivir la economía devastada por la pandemia de coronavirus, al proteger lo que llama “el trabajador marginal”.

“He determinado que no podemos impulsar la economía doméstica si los estadounidenses se ven obligados a competir contra un grupo de trabajadores artificialmente ampliado causado por la introducción de trabajadores extranjeros“, dijo Trump en el borrador. “He determinado que la entrada de la mayoría de los extranjeros como trabajadores permanentes o temporales en el periodo inmediato tendría un impacto negativo en el interés nacional”.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios.

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.