"Sería irresponsable de mi parte decir que nosotros vamos a volver al fútbol a puerta cerrada cuando hoy no hay condiciones, y no he visto el primer campeonato que se atreva a decir que está totalmente garantizada la salud de los jugadores. No es viable", explicó el mandatario, que aseguró que los futbolistas no pueden jugar con tapabocas.