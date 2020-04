R: "He sido respetuoso estos últimos cuatro años y lo seguiré siendo. El rugby debe seguir siendo íntegro. He decidido tomar otro camino porque pensé que los cambios necesarios no se estaban realizando. Bernard Lapasset (presidente de World Rugby entre 2008 y 2016) fue mi mentor. Llevó su visión al juego, fuimos juntos a buscar los Juegos Olímpicos para el rugby, ofreció la posibilidad a Japón de organizar la Copa del Mundo... Las cosas han cambiado, pero no tanto. No podía continuar cuatro años más, no quería continuar en un sistema así. Tengo ganas de que el rugby cambie de mentalidad y por eso soy candidato".