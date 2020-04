(Bloomberg) -- El Gobierno de Paraguay planea solicitar en préstamo los US$1.600 millones autorizados por una ley de financiamiento de emergencia y se espera que al menos un tercio provenga de los mercados de deuda global, según el ministro de Hacienda, Benigno López.

El Ministerio está en conversaciones con el prestamista de desarrollo regional CAF, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y también planea vender bonos en el país y en el extranjero, dijo.

Indicó en una entrevista telefónica que están preparando una emisión de deuda en los mercados internacionales y que serán al menos US$500 millones. Declinó hacer más comentarios sobre el momento y los términos del bono.

Paraguay sería la tercera nación latinoamericana en acudir a los mercados mundiales de deuda desde que se desató la pandemia de coronavirus, después de Perú y Panamá.

Se espera que la economía agrícola de Paraguay sufra menos por la pandemia que sus pares. Se estima que la economía se contraerá 1% este año, según el Fondo Monetario Internacional, en comparación con una contracción de 5% para el continente en su conjunto.

El Gobierno no necesariamente gastará la totalidad de los US$1.600 millones, pero quiere tener liquidez disponible, por si acaso.

Eso debería ser suficiente para financiar la respuesta de Paraguay al coronavirus hasta finales de mayo, cuando la economía comience a cobrar vida, dijo. El Gobierno probablemente comenzará a aliviar gradualmente las restricciones en las próximas semanas, dijo.

López indicó que el Gobierno ha desplegado un estímulo fiscal y monetario equivalente a aproximadamente 8% del producto interno bruto, ya que busca compensar las consecuencias de la pandemia.

Casi una cuarta parte de los 7 millones de paraguayos están recibiendo ayuda del Gobierno durante la cuarentena obligatoria que ha reducido los ingresos y destruido empleos, pero hasta ahora ha evitado un brote desastroso de coronavirus. El virus ha infectado al menos a 208 personas y cobrado la vida de ocho en el país, según datos recopilados por el Ministerio de Salud.

