(Bloomberg) -- La crisis se propagaba por los mercados petroleros, y las enormes pérdidas se extendieron más allá de los contratos afectados por las anomalías técnicas a medida que el mundo se queda sin espacio para almacenar el crudo no deseado.

El West Texas Intermediate para entrega en mayo cayó por debajo de cero el lunes por primera vez en la historia, pero el pánico de ventas se propagó al contrato de junio el martes, que cayó brevemente hasta un 42% a US$11,79 el barril.

El colapso de precios de los futuros que no están cerca de su vencimiento puso de relieve la gravedad de la crisis en el mercado petrolero. El excedente masivo debido a la caída de la demanda de combustible está saturando los tanques de almacenamiento, los oleoductos y los buques cisterna rápidamente. Países en todo el mundo han introducido medidas de restricciones para frenar la propagación del coronavirus, lo que ha golpeado la demanda del petróleo.

Los precios negativos deberían desaparecer a medida que el WTI para la entrega de mayo expire el martes, pero su impacto psicológico perdurará, según Olivier Jakob, director general de Petromatrix GmbH. La caída de los contratos de junio para los referentes de crudo estadounidense e internacional muestra que los productores atravesarán grandes dificultades durante algún tiempo.

“Una vez que hay precios negativos en el crudo, los límites cambian totalmente”, dijo Jakob. “Lo que sucedió ayer fue extremadamente malo para la confianza en el mercado de futuros. Ya no es solo una vuelta a la negociación normal. Es un factor decisivo para la confianza”.

El WTI para entrega en junio se recuperó ligeramente y bajaba un 24% a 15,60 el barril a las 5:55 am en Nueva York. El contrato de mayo, con un bajo volumen de negociación, se mantuvo por debajo de cero, con un precio de menos US$7 (-US$7) por barril. El crudo Brent cayó un 21% a US$20,27 por barril.

