(Bloomberg) -- El Reino Unido informó su mayor número de fallecimientos en una semana registrados en las dos últimas décadas, luego de que las muertes en hogares de ancianos se cuadruplicaran en siete días, lo que desalienta las esperanzas de que el coronavirus pronto esté bajo control.

Hubo 18.516 muertes registradas en la semana que terminó el 10 de abril, 76% más que la cifra promedio de la misma semana en los últimos cinco años, informó el martes la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS, por sus siglas en inglés). De los 8.000 fallecimientos excedentes, más de 6.200 estuvieron relacionados con el coronavirus, según la ONS.

A diferencia de las cifras diarias que entrega el Gobierno, la ONS incluye las muertes ocurridas en hogares de ancianos y hospicios, así como casos en los que el COVID-19 solo figura como un factor contribuyente en los certificados de defunción. Según el secretario de Salud británico, Matt Hancock, las estadísticas van más atrasadas respecto de las cifras diarias debido a que la recopilación de la información lleva más tiempo.

Hay una diferencia de 1.700 casos entre las muertes adicionales relacionadas con la cifra semanal promedio y las que la ONS atribuye al coronavirus. Según la indagación de la oficina de investigación de mortalidad continua, es posible que estén pasando por alto algunas muertes relacionadas con el COVID-19, mientras que la presión que la pandemia ha ejercido sobre los recursos médicos también puede estar causando muertes.

El profesor Martin Marshall, presidente del Royal College of General Practitioners, dijo que otro factor que podría aumentar la cantidad de fallecimientos es que las personas se salten el tratamiento de otras enfermedades para tratar de mantenerse alejados de los hospitales.

“Sabemos por epidemias anteriores que las personas dejan de buscar ayuda para otras afecciones o para intervenciones de salud comunes”, dijo. “Si, como se ha informado, las personas no acuden por enfermedades graves y mueren como resultado de no buscar atención, es increíblemente preocupante”.

Para el Gobierno -que el lunes se refirió a “señales alentadoras” que indicaban que el brote se estaba desacelerando, ya que las cifras diarias de muertes y la cantidad de personas hospitalizadas en Londres estaban disminuyendo-, los números de la ONS muestran cómo los encargados de política tendrán que poner en equilibrio datos inconsecuentes e incompletos sobre el virus cuando decidan cuándo y cómo levantar las restricciones al movimiento que han paralizado casi por completo la economía del país.

El Gobierno está bajo particular escrutinio sobre la forma en que contabiliza las muertes por COVID-19. Otros países europeos como Francia incluyen en sus cifras diarias las muertes ocurridas en servicios de atención social. Los hogares de ancianos han sido un foco del virus en toda Europa, donde los ancianos y las personas que los cuidan han demostrado ser vulnerables a la pandemia.

Según los datos semanales, el brote está teniendo un impacto particularmente severo en Londres, donde más de la mitad del total de muertes tuvo relación con el coronavirus, en comparación con un tercio en todo el país.

Nota Original:Pandemic Sends England & Wales Deaths to 20-Year High (1)

