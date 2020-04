No es "filantropía", presidente de México critica ayudas de narcos por coronavirus =(Video)= México, 20 Abr 2020 (AFP) - Los llamados a la generosidad se multiplican ante la pandemia del nuevo coronavirus, pero esto tiene límites para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien este lunes rechazó la entrega de víveres por parte de bandas del crimen organizado.López Obrador dijo que estos gestos de la mafia no le sirven al país, azotado por la violencia del narcotráfico, y que el verdadero apoyo sería no incurrir en actividades criminales."Ayuda el que dejen sus malandronadas (fechorías), que le tengan amor al prójimo, que no le hagan daño a nadie. Ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando", afirmó en su habitual conferencia matinal."No se trata de filantropía. Se trata de fraternidad, de solidaridad verdadera", añadió.El mandatario se refirió así a la repartición de víveres por parte de cárteles de la droga reportada recientemente por medios locales en los estados de Tamaulipas (noreste) y Jalisco (oeste), donde operan el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación.Pero también a la iniciativa de Alejandrina Guzmán, hija del famoso capo Joaquín "Chapo" Guzmán, quien la semana pasada regaló provisiones con el nombre e imagen de su padre a ancianos de Jalisco, aislados en sus casas para evitar contagios.El Chapo cumple una condena a cadena perpetua en Estados Unidos."Que no vengan (...) como el potentado que piensa que con una limosna ya está perdonado", remarcó López Obrador.Enfatizó que frente a esos casos las autoridades no pueden hacer nada. "Es algo que se da, no se puede evitar porque llegan y entregan".El mandatario izquierdista sostuvo que su gobierno mantendrá el apoyo a los más vulnerables mediante sus diferentes programas sociales, para hacerle frente a la crisis sanitaria y económica que ha desatado la propagación de la COVID-19.México registra 8.261 casos confirmados y 646 fallecidos, según el gobierno.nc/axm/lda