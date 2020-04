Por otra parte, se acabó pagar cientos de millones por un jugador. Primero porque los clubes no tendrán dinero y los bancos no van a prestar dinero a los clubes con la misma facilidad de antes... Todo eso va a cambiar y creo que es muy positivo a nivel social porque yo no estaba de acuerdo con pagar 140, 160 millones por un jugador de fútbol. Creo que es gastar por gastar. Si esta inflación acaba, será muy positivo para la sociedad en general y para la economía de los clubes en particular".