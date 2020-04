R: El que no lo hace es porque no quiere. Medios hay para que el nivel de forma sea, no el óptimo obviamente, pero aceptable (...) Las condiciones en las que se volvería a competir serán complicadas y hay que estar preparados para evitar lesiones. Me parece adecuado el planteamiento que está haciendo la NBA de dar 11 días de entrenamiento personal duro, sin contacto, y un par de semanas de entrenamiento con contacto, que valdrán para estar preparado para jugar partidos de verdad, incluso para empezar unos playoffs directamente.