(Bloomberg) -- Japón y el Comité Olímpico Internacional hicieron declaraciones contradictorias sobre la posibilidad de retrasar los Juegos Olímpicos de 2020 más allá del 2021 conforme la pandemia de coronavirus continúa haciendo estragos en todo el mundo.

En una sesión de preguntas y respuestas en su sitio web, el COI dijo que los Juegos se agendaron para julio de 2021 porque Japón había dejado en claro que no podía sobrellevar un aplazamiento más largo. Los comentarios sugieren que si el virus continúa trastornando los viajes y el comercio mundial durante más tiempo de lo previsto, los Juegos Olímpicos podrían cancelarse.

El principal portavoz del Gobierno de Japón dijo que el primer ministro Shinzo Abe no había hecho tales comentarios. Las preguntas sobre el momento de los Juegos Olímpicos de Verano 2020 han vuelto a acaparar la atención a medida que la epidemia empeora en Japón y en otros lugares.

Las medidas de cuarentena y confinamiento domiciliario se han prolongado más de lo esperado, y una posible vacuna se encuentra solo en las primeras etapas de ensayos. Kentaro Iwata, profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad de Kobe dijo el lunes que veía con pesimismo las perspectivas de los Juegos Olímpicos de 2021, que reunirían a cientos de miles de personas de todo el mundo.

“Puede que Japón controle esta enfermedad para el próximo verano, y deseo que podamos”, dijo Iwata en una sesión informativa. “No creo que eso vaya a suceder en todo el mundo”.

El COI publicó en su sitio web una serie de respuestas a lo que dijo que eran preguntas frecuentes sobre el evento, incluidas consultas sobre por qué no aplazó hasta los Juegos 2022, dada la incertidumbre sobre el coronavirus.

“Nuestros socios japoneses y el primer ministro dejaron muy claro que Japón no podría gestionar un aplazamiento más allá del próximo verano a más tardar”, dijo la organización. “Es un proyecto gigantesco, tanto para el Comité Organizador como para el país en general”.

El COI también dijo que Abe había acordado que Japón “continuaría cubriendo los costos que habría hecho según las condiciones del acuerdo existente para 2020”, y que el COI seguirá siendo responsable de su parte.

El secretario del gabinete principal de Japón, Yoshihide Suga, dijo el martes que no había acuerdo con el COI sobre los costos adicionales, que se espera que alcancen cientos de miles de millones de yenes. Había estado presente cuando Abe habló con el presidente del COI, Thomas Bach, y dijo que no creía que Abe hubiera descartado la posibilidad de un nuevo retraso.

En una rueda de prensa por internet el martes, el portavoz del comité organizador de Tokio 2020, Masa Takaya, rehusó comentar si los organizadores tienen un plan alternativo si el virus no está contenido a tiempo. Abe y Bach no hablaron de quién debería asumir los costos adicionales en su llamada del 24 de marzo, señaló.

Se esperaba que la organización de los Juegos según lo previsto costara 1,35 billones de yenes (US$12.600 millones), que en su mayoría cubriría el comité organizador y la ciudad anfitriona.

Nota Original:Fate of Summer Olympics Beyond 2021 Puts Japan, IOC at Odds (1)

