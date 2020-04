(Bloomberg) -- El mercado petrolero atravesará un “reequilibrio violento” en las próximas semanas ya que el rápido agotamiento del espacio para almacenamiento resultará en importantes recortes de producción y precios más altos, según Goldman Sachs Group Inc.

La volatilidad de los precios seguirá siendo excepcionalmente alta en las próximas semanas, dijo Goldman en un comentario después de que el petróleo en Nueva York se hundiese por debajo de cero por primera vez en la historia antes de la expiración del contrato de mayo el martes. Si bien la caída en los futuros de junio el lunes no fue tan dramática, es probable que el contrato sufra una presión a la baja a medida que se agota el almacenamiento y los inversores minoristas huyen asustados, dijo el banco.

“En última instancia, queda una cantidad limitada de almacenamiento, por lo que la producción pronto tendrá que caer considerablemente para equilibrar el mercado, lo que preparará el terreno para precios más altos” cuando se recupere la demanda, escribió Damien Courvalin en un comentario con fecha de 20 de abril. “Esta inflexión ocurrirá en cuestión de semanas, no meses, y el mercado probablemente tendrá que equilibrarse antes de junio”.

El West Texas Intermediate para mayo llegó a desplomarse a menos US$40,32 (-40,32) por barril el lunes. Los precios negativos indican que los titulares de esos contratos estaban dispuestos a pagar para salir de sus posiciones largas antes del vencimiento a fin de evitar recibir el crudo el próximo mes, dijo Goldman. Es probable que el centro de almacenamiento de Cushing esté lleno para la primera semana de mayo, agregó el banco.

El WTI para entrega en mayo cotizaba a US$1,45 el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York a la 1:11 pm, hora de Singapur, mientras que el contrato de junio subía un 4,5% a US$21,34.

El movimiento del precio refleja la presión sin precedentes del excedente a la capacidad de almacenamiento, pero el drástico colapso en un día se debe totalmente a las restricciones relacionadas con la negociación de futuros de materias primas cerca de la fecha de vencimiento, dijo el banco.

