(Bloomberg) -- La mayor compañía independiente de almacenamiento de petróleo del mundo dijo que el espacio para guardar crudo y combustibles refinados está prácticamente agotado como resultado del creciente excedente provocado por la pandemia de coronavirus.

“La capacidad disponible en el lado del petróleo está casi completamente agotada en nuestros terminales”, manifestó Gerard Paulides, director financiero de Royal Vopak NV, con sede en Róterdam, en una entrevista. “Para Vopak, la capacidad disponible en todo el mundo que no se encuentra en mantenimiento casi ha desaparecido y, por lo que escucho en otras partes del mundo, no somos los únicos”.

La empresa está apresurándose a completar las operaciones de mantenimiento para liberar todo el espacio posible. La demanda mundial de petróleo se ha derrumbado a una velocidad sin precedentes debido a que el coronavirus ha causado una paralización total de los sistemas de transporte globales y ha perjudicado a las economías. Los productores no logran mantener el ritmo, por lo que se ha acumulado rápidamente una sobreoferta de crudo y de combustibles.

Los futuros del crudo estadounidense para mayo entraron en territorio negativo el lunes, lo que significa que los operadores estaban a todos los efectos dispuestos a pagar por la retirada de barriles. El desplome de los precios se debió a las preocupaciones por el espacio para almacenar barriles.

