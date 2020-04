(Bloomberg) -- La Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos hizo una segunda revisión de su postura sobre los riesgos del COVID-19 y la nicotina, y dijo que los cigarrillos también aumentan las posibilidades de contraer la enfermedad.

“Las personas que fuman cigarrillos pueden tener un mayor riesgo de contagio del virus que causa COVID-19, y pueden tener peores consecuencias derivadas del COVID-19”, respondió la agencia a una pregunta que Bloomberg News envió por correo electrónico.

Este mes, la FDA había dicho que los fumadores podrían tener peores consecuencias por el COVID-19, pero no habían sido explícitos acerca de si eso incluía sus posibilidades de contraer el virus en un principio.

La aclaración se produce en momentos en que investigadores y reguladores quieren comenzar rápidamente a estudiar el nuevo virus. Hay casi 2,5 millones de casos confirmados y más de 171.000 fallecidos en todo el mundo por la enfermedad. Los cerca de 1.100 millones de fumadores en el mundo y 41 millones de personas que usan vaporizadores han recibido hasta ahora distintas directrices de las agencias de salud pública sobre la potencial amenaza del virus.

Dado que se trata de una enfermedad que solo se ha estudiado durante unos meses, reguladores e investigadores han analizado antiguos datos sobre cómo el tabaquismo afecta a personas con gripe, bronquitis y neumonía. También están avanzando en nuevos estudios sobre el vapeo, que no ha sido analizado durante tanto tiempo como el tabaquismo. La FDA indicó en su informe del 14 de abril que fumar cigarrillos “provoca enfermedades cardíacas y pulmonares, impacta el sistema inmunológico y aumenta el riesgo de infecciones respiratorias”.

En su informe del 27 de marzo sobre los riesgos, la FDA había señalado que el vapeo y el tabaquismo solo representaban un mayor riesgo en cuanto al coronavirus en personas que tenían afecciones subyacentes.

Algunos grupos han dicho que el vapeo puede ser más seguro que el tabaquismo.

La FDA sostuvo en su informe anterior que los efectos del vapeo en el COVID-19 son desconocidos, aunque advirtió que expone los pulmones a químicos tóxicos.

