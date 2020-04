(Bloomberg) -- La agricultura solo es superada por la energía en su contribución a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, y la cría de animales, especialmente el ganado, genera casi la mitad de la huella de la industria. Esa no ha sido una buena noticia para los productores de carne de res y lácteos, que están siendo abandonados por inversores y consumidores preocupados por el clima. Francisco Norris, sin embargo, lo ve como una oportunidad.

Norris es cofundador de Zelp Ltd., abreviatura de Zero Emissions Livestock Project, un emprendimiento con sede en el Reino Unido que desarrolla un dispositivo ponible para vacas que puede reducir sus emisiones de metano hasta en un 60%. “Necesitamos hacer todo lo posible para reducir el problema”, dice Norris. ”Entendemos que la mejor posición para ayudarnos a abordar este problema es aquí, produciendo este tipo de tecnología”.

Las vacas, las ovejas y otros rumiantes pueden subsistir con pastos y heno gracias a sus sistemas digestivos únicos, que utilizan microbios para descomponer fibras resistentes que los estómagos humanos no podrían manejar. Esos microbios también producen metano, un gas de efecto invernadero que es aproximadamente 30 veces más potente que el dióxido de carbono. Con 1.500 millones de vacas en el planeta, el impacto es enorme, probablemente contribuyendo con hasta el 5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Contrariamente, tal vez, a la suposición de la mayoría de las personas, las vacas liberan solo una pequeña porción de ese metano a través de la flatulencia. El resto, alrededor del 95%, sale como eructos, y la mayoría de ellos se liberan por la nariz.

Ahí es donde entra Zelp. Hecha de un plástico flexible similar al caucho y que pesa menos de 100 gramos (3,5 onzas), la máscara se adhiere a un cabestro bovino estándar y descansa justo por encima de las fosas nasales de la vaca. Un conjunto de ventiladores alimentados por baterías cargadas con energía solar absorbe los eructos y los atrapa en una cámara con un filtro que absorbe el metano. La cámara es un poco como el convertidor catalítico de un automóvil: una vez que el filtro está saturado, una reacción química convierte el metano (CH₄) en dióxido de carbono (CO₂).

Por el momento, la compañía dice que su producto reduce las emisiones individuales de los eructos de una vaca en aproximadamente un tercio, y Norris espera aumentar eso antes de que Zelp esté disponible comercialmente el próximo año. No obstante, se necesitarán estudios revisados por pares para respaldar las afirmaciones de reducción de emisiones de Zelp, dice Michael Van Amburgh, profesor de ciencia animal en la Universidad de Cornell que se especializa en lácteos y ganado.

En este momento, el prototipo completamente funcional es demasiado grande para colocarlo alrededor del cuello de una vaca, y la conversión química solo es posible en entornos estrictamente controlados. Sin embargo, dice Norries, la versión comercial será lo suficientemente ligera y resistente como para que el animal la use de por vida. No permite a los periodistas ver o fotografiar el prototipo funcional para proteger los secretos comerciales.

La falta de revisión por pares no impedirá que Zelp vaya al mercado, dice Norris. En su lanzamiento, Zelp se unirá a una creciente lista de soluciones para el problema del eructo, principalmente dirigidas a reducir la producción de metano dentro de la vaca. Han tenido poco éxito hasta ahora.

Pocos, si alguno, de los competidores de Zelp han usado la tecnología ponible como respuesta. “Ciertamente, cualquier cosa que pueda reducir significativamente las emisiones de metano sería genial”, dice Jude Capper, consultor de sostenibilidad ganadera en Harwell, Inglaterra. “Es algo en lo que minoristas y procesadores también están pensando, y por lo tanto, está llegando al frente de todas las mentalidades de los agricultores, que es algo con lo que tendremos que lidiar”.

Norris y su cofundador, su hermano Patricio, son hijos de ganaderos argentinos y están íntimamente familiarizados con los obstáculos que enfrentan los ganaderos. Su diseño habla de esa intuición. Un acelerómetro incorporado y un sensor GPS, por ejemplo, se pueden usar para rastrear la actividad de la vaca en busca de signos de angustia. Una vaca lechera ansiosa producirá menos leche, por lo que beneficiará a todos que el producto final sea lo más cómodo posible.

Después de recaudar US$1,2 millones el año pasado, el equipo de 11 personas de Zelp comenzó a prepararse para enviar el producto a organismos de certificación de responsabilidad climática como Bureau Veritas y Control Union. Después de recibir ese sello de aprobación, la compañía necesitará convencer a los agricultores para que se conviertan en clientes que pagan; un desafío, dado que las granjas ganaderas operan con presupuestos ajustados en el mejor de los casos.

Con una tarifa de suscripción anual inicial de US$45 por vaca, Zelp es una solución costosa, especialmente en comparación con cosas como los suplementos alimenticios que son menos efectivos para reducir las emisiones, pero generalmente cuestan la mitad o menos. El acceso a los datos de seguimiento tendrá un costo adicional. “Los productores de lácteos y los productores de carne trabajan con márgenes muy pequeños, por lo que cualquier inversión necesitaría mostrar un rendimiento”, dice Van Amburgh.

La compañía está probando la tecnología con ABP Food Group, uno de los proveedores de carne más grandes de Europa, y está en conversaciones con varios procesadores de carne de EE.UU. para implementar el producto en las granjas de sus proveedores. Norris está apostando a que los agricultores podrán recuperar sus costos relacionados con Zelp al certificar sus productos “climáticamente inteligentes” y venderlos a los procesadores a un precio superior. Esa prima se pasaría, por supuesto, a los clientes. Zelp cita sus propias encuestas, realizadas en EE.UU. y el Reino Unido, para mostrar que los clientes pueden estar dispuestos a pagar más por carne de res con menos emisiones: hasta un 30% más.

“El problema no se resolverá sin soluciones radicales”, dice Norris. “Algunos consumidores elegirán volverse veganos, y algunos elegirán comer menos carne de res. Queremos asegurarnos de que podemos dar a las personas la opción de comprar carne de res y productos lácteos con un impacto climático significativamente menor”.

