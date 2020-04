(Bloomberg) -- España está considerando comprometer fondos adicionales para ayudar a las empresas a pagar a sus proveedores a tiempo, una medida que tiene como objetivo evitar el colapso de las empresas que luchan por sobrevivir a la crisis del coronavirus.

El Gobierno del primer ministro Pedro Sánchez ya ha prometido garantizar hasta 100.000 millones de euros (US$109.000 millones) en préstamos bancarios a empresas para ayudarlas a abordar los problemas de flujo de efectivo. Pero el programa puede no ser suficiente para abordar los retrasos en los créditos a corto plazo entre empresas, que equivalen a casi un tercio de la producción económica total de España.

La ministra de Economía, Nadia Calvino, dijo el martes que el Gobierno permitiría que una agencia estatal comience a reasegurar a las compañías que ya aseguran esos reclamos de crédito a corto plazo. “Los pagos a proveedores y las solicitudes de crédito a corto plazo son canales críticos para garantizar que la financiación fluya por toda la economía”, dijo Calvino en una conferencia de prensa televisada.

El gobierno aún tiene que aclarar detalles sobre el tamaño de la garantía que proporcionará a la compañía de reaseguramiento. Madrid también está considerando otras medidas, según personas familiarizadas con el asunto.

Una respuesta adicional podría ser una nueva línea de créditos respaldados por el estado que los bancos podrían aprovechar para prestar específicamente a compañías que a su vez pagan a sus proveedores, dijeron las personas bajo condición de anonimato.

En vista de que las restricciones para muchos ciudadanos y empresas en España se mantendrán vigentes hasta al menos la primera mitad de mayo, las medidas adicionales pueden ayudar a calmar las preocupaciones de que el gobierno no ha hecho lo suficiente para limitar la pérdida de empleos y mantener a flote a las empresas.

El colapso de los proveedores, generalmente pequeñas y medianas empresas en España, repercutiría en toda la cuarta economía más grande de la Unión Europea mientras enfrenta su mayor recesión en décadas. El Banco de España dijo el lunes que el producto interno bruto podría reducirse hasta en un 12% este año. Los economistas del banco central dicen que el ritmo de recuperación económica después de la pandemia dependerá en gran medida de cuántas empresas sobrevivan a la recesión.

Las preocupaciones han obligado a los funcionarios a considerar medidas fiscales adicionales, dijeron las personas.

El programa de garantía de préstamos ya vigente permite a los bancos ayudar a las empresas a pagar a los proveedores. Sin embargo, los formuladores de política dicen que, en la práctica, los bancos no están emitiendo suficientes préstamos respaldados por el estado para hacer frente a una mayor demora en los pagos.

Algunos economistas y formuladores de política dicen que los bancos parecen estar priorizando los préstamos a las empresas para otras operaciones, como pagar los salarios de los empleados. Además, la gran magnitud de los créditos pendientes a corto plazo entre empresas significa que incluso si los bancos comienzan a centrarse en ese mercado, es probable que el actual programa de garantía de préstamos se quede corto.

Otra posible respuesta bajo consideración sería proporcionar incentivos financieros a los proveedores, por ejemplo, solicitar a los bancos que liquiden las reclamaciones que tienen contra un comprador, dijeron las personas. El gobierno podría proporcionar algunas garantías para que los bancos asuman ese riesgo.

