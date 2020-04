(Bloomberg) -- El Kremlin mostró tranquilidad ante el hecho que los precios del crudo de referencia de Rusia se acercaron a niveles vistos por última vez en la devastadora crisis financiera de 1998.

“El caos con los futuros es absolutamente especulativo, solo un problema comercial”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los periodistas el martes, refiriéndose a los precios negativos en algunos contratos de futuros de Estados Unidos. “No hay necesidad de darle a esto un tinte apocalíptico”.

Mientras Peskov hablaba, el crudo Brent, que se utiliza para fijar el precio de la mezcla de exportación de los Urales de Rusia, cayó a su nivel más bajo desde 2002. El golpe a los ingresos presupuestarios se produce justo cuando los funcionarios del mayor exportador de energía del mundo intentan descifrar cómo estimular una economía golpeada por las consecuencias del coronavirus sin erosionar las reservas.

Rusia obtiene casi el 40% de sus ingresos presupuestarios de los impuestos sobre las ventas de petróleo y gas. El Ministerio de Finanzas ya está modificando el presupuesto de este año para tener en cuenta un déficit y precios promedio de US$20 por barril. El Kremlin está monitoreando de cerca el mercado y el Estado tiene suficientes recursos para amortiguar el golpe, dijo Peskov.

“Si esto continúa por más tiempo, entonces el presupuesto obtendrá drásticamente menos ingresos, lo que limitará sus recursos”, dijo Alexandra Suslina, especialista en presupuesto de Economic Expert Group, centro de estudios con sede en Moscú que asesora al Gobierno.

Rusia tiene algunas de las mayores reservas de divisas del mundo, pero la preocupación por la trayectoria a largo plazo de los precios del petróleo ha hecho que los encargados de formular políticas sean cautelosos sobre el gasto para limitar las consecuencias del coronavirus. La economía podría desplomarse 5,5% este año, el doble de la caída mundial, pronosticó el Fondo Monetario Internacional la semana pasada.

Lo que dicen nuestros economistas:

“Si el precio de los Urales es negativo o incluso de US$20 por barril, está muy por debajo de los niveles que Rusia puede tolerar. Las reservas fiscales pueden llenar agujeros presupuestarios temporales, pero el Gobierno está en una situación difícil ya que busca financiar un rescate muy necesario de la economía”.

-Scott Johnson, Bloomberg Economics

El crudo de los Urales, el punto de referencia de precios clave para el presupuesto, no ha caído en territorio negativo como su contraparte estadounidense, según la agencia de informes de precios S&P Global Platts. Pero cayó por debajo de US$11 a principios de este mes, el nivel más bajo desde 1999, cuando Rusia estaba lidiando con una crisis económica, según datos de Argus Media, otra agencia de precios.

Con precios cercanos a los US$20 por barril, el presupuesto consumirá alrededor de 2 billones de rublos (US$26.000 millones) del fondo de US$165.000 millones este año, según el ministro de Finanzas, Anton Siluanov. El Ministerio de Finanzas puede aumentar los préstamos para financiar el estímulo.

“Por ahora, esto debería considerarse un shock temporal y Rusia no debería ajustar el presupuesto”, dijo Natalia Orlova, economista jefe de Alfa-Bank en Moscú. “La economía se está contrayendo y ajustar el presupuesto ahora solo intensificaría la escala de la disminución”.

