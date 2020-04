Agrega declaración de Trump ///Washington, 21 Abr 2020 (AFP) - display: block; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; caret-color: rgb(64, 64, 64); color: rgb(64, 64, 64); font-family: 'Courier New'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;Estados Unidos comprará 75 millones de barriles de crudo para llenar su reserva estratégica aprovechando la caída histórica de los precios, anunció este lunes el presidente Donald Trump. display: block; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; caret-color: rgb(64, 64, 64); color: rgb(64, 64, 64); font-family: 'Courier New'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;"Llenamos nuestra reserva estratégica de petróleo (...) y pensamos poner hasta 75 millones de barriles en esa reserva", dijo Trump durante su rueda de prensa diaria sobre la pandemia de COVID-19. display: block; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; caret-color: rgb(64, 64, 64); color: rgb(64, 64, 64); font-family: 'Courier New'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;Luego precisó que solo compraría esa cantidad si el Congreso autorizaba el gasto, o si Estados Unidos abría a terceros su capacidad de almacenamiento, a cambio de una remuneración. display: block; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; caret-color: rgb(64, 64, 64); color: rgb(64, 64, 64); font-family: 'Courier New'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;Los precios del crudo se derrumbaron este lunes, y el barril de referencia estadounidense cerró muy por debajo de cero, con los inversores pagando por deshacerse de la mercancía. display: block; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; caret-color: rgb(64, 64, 64); color: rgb(64, 64, 64); font-family: 'Courier New'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;El 13 de marzo, el presidente ya había declarado que tenía intención de llenar a tope la reserva estratégica. display: block; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; caret-color: rgb(64, 64, 64); color: rgb(64, 64, 64); font-family: 'Courier New'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;El 17 de abril, esa reserva contenía 635 millones de barriles y el límite autorizado es de 713,5 millones de barriles. display: block; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; caret-color: rgb(64, 64, 64); color: rgb(64, 64, 64); font-family: 'Courier New'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;La reserva estadounidense, almacenada en un complejo de cuatro sitios subterráneos a lo largo de las costas del golfo de Texas y de Luisiana, en el sur del país, tiene una capacidad total de 727 millones de barriles. display: block; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; caret-color: rgb(64, 64, 64); color: rgb(64, 64, 64); font-family: 'Courier New'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;Ese crudo se conserva para afrontar posibles emergencias, como en 1991 durante la Operación Tormenta del Desierto tras la invasión de Kuwait por Irak; en 2005 tras el huracán Katrina; o en 2011 durante la sublevación popular en Libia. display: block; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; caret-color: rgb(64, 64, 64); color: rgb(64, 64, 64); font-family: 'Courier New'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;En los últimos años también se realizaron ventas ocasionales de ese petróleo para alimentar el presupuesto del Estado. display: block; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; caret-color: rgb(64, 64, 64); color: rgb(64, 64, 64); font-family: 'Courier New'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;El valor del barril de petróleo que cotiza en Nueva York (el WTI) para entrega en mayo cayó este lunes tras una sesión infernal en un mercado saturado. display: block; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; caret-color: rgb(64, 64, 64); color: rgb(64, 64, 64); font-family: 'Courier New'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;Un fenómeno que se unió a la caída brutal de la demanda por culpa de la parálisis económica provocada por la pandemia. display: block; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; caret-color: rgb(64, 64, 64); color: rgb(64, 64, 64); font-family: 'Courier New'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;La magnitud sin precedentes de esta caída se debe en gran parte a factores técnicos y se ha visto empeorada por el hecho de que los contratos con entrega en mayo expiran este martes. Quienes tienen esos contratos han tenido que encontrar compradores cuanto antes. display: block; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; caret-color: rgb(64, 64, 64); color: rgb(64, 64, 64); font-family: 'Courier New'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;El barril de 159 litros de petróleo cotizado en Nueva York llegó a costar 114 dólares en 2011 tras alcanzar un récord de 145 dólares en 2008. Este lunes cerró en -37,63 dólares, su mínimo histórico. display: block; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; caret-color: rgb(64, 64, 64); color: rgb(64, 64, 64); font-family: 'Courier New'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;El barril de WTI nunca había caído por debajo de los 10 dólares desde la creación de ese contrato en 1983. display: block; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; caret-color: rgb(64, 64, 64); color: rgb(64, 64, 64); font-family: 'Courier New'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;La situación debería mejorar en los próximos días, según varios analistas.vog/dax/mr-gma/yow/rsr